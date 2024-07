La playa de A Lanzada, abarrotada

Durante las mañanas, en las playas de dentro de O Grove no suele haber gente. En Area das Pipas, la única que cuenta con socorristas, a partir de las cinco de la tarde es imposible aparcar y puede que hasta encontrar un sitio para la toalla. Sin embargo, por la mañana están casi vacías. A Toxa siempre recibe visitantes y excursiones que van a hacer turismo. También gente que sale a hacer deporte o a tomar algo. Pero lo habitual es que las playas estén vacías hasta la tarde. Además, este año todavía no se ha podido abrir el chiringuito del pinar. Esta playa y la de Confín tienen ambientes familiares, ya que al estar en el centro de la localidad son más accesibles para los niños y la gente mayor. Son uno de los principales atractivos de los hoteles cercanos, porque este es el tipo de cliente más abundante. Otra de las playas que más gustan es la Lavaxeira. La arena y el agua no están impecables pero es un lugar resguardado del viento cercano para los vecinos.