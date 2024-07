Critican la decisión de Mar de ampliar el período de extracción de la mejilla

A diferencia de los pasados, este año ha sido un bien año de mejilla para el sector bateeiro, pero se ha convertido en un suplicio para la producción, que al igual que el marisquero, está cayendo en picado por una elevada mortandad. Sin embargo, la última decisión que ha decidido tomar la Consellería de Mar, ampliando el período de extracción de mejilla entre ayer y el próximo día 10 ha soliviantado a varias agrupaciones por dos cuestiones, por un lado la necesidad de un paro biológico para garantizar mejilla a finales de año, y por el otro, porque implantar mejilla en las bateas supone condenarla a morirse, como está ocurriendo con gran parte del mejillón, especialmente en las bateas que se encuentran más hacia el interior de la ría de Arousa.

La Consellería do Mar mantuvo recientemente un encuentro con las agrupaciones de bateeiros en Vilaxoán, una reunión en la que la mayor parte de las asociaciones, a excepción de una, se negaron a esta ampliación que consideran “innecesaria”, por eso no entienden los motivos que han llevado a la administración autonómica a ignorarles y extender la campaña. Isidro García, vicepresidente de la asociación de A Illa, se mostraba ayer indignado con una decisión a la que “no es fácil encontrarle decisión, más allá de que quieren darle la puntilla al sector” ya que no existiría ningún informe de biólogos que avale esta decisión. García entiende que la Consellería “lo que debe hacer es analizar qué es lo que está provocando que el mejillón se está cayendo de las cuerdas, una situación que está causando unas pérdidas astronómicas, con bateas a las que se les ha escapado por completo la producción”.

Esta mortandad se habría registrado en los polígonos de bateas que se encuentran en el triángulo entre A Illa, Rianxo y Vilagarcía de Arousa, pero también se ha registrado, con menor virulencia en el resto de la ría. “Meter mejilla en cualquier batea en estos momentos es condenarla a morir y a dejarnos a los bateeiros sin cría para el mes de diciembre, cuando se inicia la campaña”. Insiste García en que “la cría tiene que comer y si no hay comida en la ría, lo único que estás consiguiendo es perder todo ese producto”. El bateeiro lamenta que Mar siga mirando hacia otro lado y no busque soluciones para “un problema de mortandad que no nos afecta solo a los bateeiros, sino que nos está dañando a todos los sectores, con la Consellería poniéndose de perfil, como si no fuese con ella”.

Estudio para analizar la caída de la producción Todo el Parlamento gallego ha pedido a la Xunta un estudio “en profundidad” sobre las causas de la pérdida de producción marisquera en la ría de Arousa que incluya medidas a tomar para mejorar la situación, así como un plan de recuperación. Esta propuesta, impulsada por el PSdeG en la Comisión de Pesca, ha sido defendida por el portavoz de Pesca socialista, Julio Abalde, quien ha exigido al Gobierno gallego que “se ponga a trabajar” porque el sector está “cansado” y “quiere escuchar” las medidas a poner en marcha. Avisa de que es “momento de actuar” y emplaza a la Xunta a que “deje de echar balones fuera”. En cambio, valora que el Gobierno central ha puesto seis millones para desplegar un plan de ciencias marinas. La iniciativa original también incluía reclamar a la Xunta comenzar de forma gradual a hacer el dragado de la ría, de forma que permita evaluar el impacto real sobre la producción, pero este punto no ha sido apoyado por los populares para su aprobación. Por su parte, el PP pide al Gobierno central que mueva ficha y apruebe la declaración de zona catastrófica para las rías gallegas, especialmente para la de Arousa. Insisten en que el Centro de Investigacións Mariñas está realizando un seguimiento de los bancos de la ría de Arousa para proponer diferentes acciones para su recuperación.

