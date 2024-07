Vilagarcía pierde de un plumazo la mitad de sus escuelas rurales: solo resisten Aralde y Bamio

Vilagarcía reducirá a la mitad su red de escuelas rurales el próximo curso por falta de alumnado. Hace unos años se cerró la unitaria de Pedroso-Bamio y en septiembre lo harán la de O Sixto-Solobeira –tal y como ya publicó FARO– y también la de Guillán. Por tanto salvo sorpresas de última hora, el municipio vilagarciano se quedará únicamente con las escuelas de Vilar-Bamio y de Aralde-Sobrán en funcionamiento.

Este periódico intentó ayer sin éxito conocer la versión oficial de la Consellería de Educación, si bien la matrícula acaba de cerrarse (a 30 de junio) y es cuestión de días que la Xunta confirme los cierres.

Y es que en el caso de Solobeira solamente hay dos niños matriculados para el próximo curso, una demanda que hace inviable que la unitaria continúe abierta. De hecho ya existe destino para todo su material y mobiliario: el centro adscrito, que es el CEIP de Vilaxoán. La profesora titular ha luchado mucho en los últimos años pero finalmente no ha sido posible.

Para que esta renovada escuela pudiera seguir en funcionamiento tendrían que formalizarse cuatro matrículas (fuera de plazo), un hecho que la comunidad educativa ve muy improbable, teniendo en cuenta que no se produjeron durante el periodo de admisión en primavera y que ahora ya todos los niños saben donde van a estar escolarizados el próximo curso.

Solobeira ya lleva años en la cuerda floja, pero no es el caso de Guillán. En marzo, una vez terminada el plazo para reservar plaza, la previsión era que se marchasen dos alumnos y entrase uno, por lo que la escuela se quedaría con siete. Pero finalmente cinco niños se trasladarán a la unitaria de Bamio, tal y como confirma la propia profesora del centro receptor, el cual verá incrementado su alumnado a quince escolares a partir de septiembre. La docente asume que es un aumento puntual y extraordinario debido al trasvase de niños de Guillán. “Habitualmente entran tres niños nuevos cada curso, hay una estabilidad, pero para el año se nos van ocho”, comenta la profesora de Bamio.

Inestabilidad del profesorado

Según apuntan distintas fuentes conocedoras de la situación, la sucesión de profesores sustitutos (varios en el mismo curso) en la unitaria de Guillán es el motivo de que las familias hayan decidido finalmente cambiar a sus hijos de colegio, pues son niños de corta edad que necesitan establecer un vínculo estable con su tutor.

En lo que respecta a Aralde, tendrá el próximo curso once niños. Su continuidad no solo está garantizada, sino que las familias acordaron de forma unánime solicitar a la Consellería una ampliación de la oferta educativa del centro, de forma que además de 4º, 5º y 6º de Infantil también se imparta 1º y 2º de Primaria.

Los padres ya enviaron la petición en marzo pero todavía no han obtenido una respuesta por parte de la Jefatura Territorial. Es más, han pedido una cita para hablar del tema en Pontevedra pero no la han conseguido. “Suponemos que nos dirán que no pero al menos que nos respondan”, reprocha una madre de la unitaria emplazada en la parroquia de Sobrán.

Desafectación de los locales

¿Qué ocurrirá con las escuelas que quedan vacías? Tanto la de Solobeira como la de Guillán son de titularidad municipal, aunque el Concello de Vilagarcía todavía no tiene decidido el nuevo uso de sendas dependencias. Y es que no dispone de comunicación oficial alguna por parte de la Consellería sobre los cierres. Por tanto mientras esto no ocurra no solicitará la desafectación de las escuelas.

Alumnado del Labora Xove se forma en emprendimiento El alumnado del taller de empleo Labora Xove 2023 visitó las nuevas instalaciones que la Cámara de Comercio tiene en Vilagarcía, concretamente en la calle Fariña Ferreño, para recibir información sobre el proceso de emprendimiento. El personal de la Cámara expuso durante casi dos horas los principales aspectos a tener en cuenta como emprendedores, como son la idea, la planificación y la búsqueda de financiación. Los alumnos colaboraron en la charla exponiendo los planes de empresa que habían elaborado previamente. Esta actividad sobre emprendimiento completa la formación en creación de empresas que se está impartiendo en el taller de empleo y que tiene como objetivo ampliar las opciones de inserción laboral del alumnado una vez termine su participación en el mismo.

La Escola Oficial de Idiomas abre la inscripción para el Celga 3 La Escola Oficial de Idiomas (EOI) de Vilagarcía ofrece el curso Celga 3 y el de Lenguaje Administrativa de nivel medio que se impartirán en el primer cuatrimestre del próximo curso 2024-2025. El plazo de inscripción se abrió ayer y se cerrará el 12 de julio, por lo que en este periodo cualquier persona interesada en cursar alguna de las dos iniciativas puede solicitar plaza. Será el 16 de julio cuando los ciudadanos inscritos podrán comprobar si fueron admitidos. En este caso, podrán matricularse hasta el 19 de julio. Desde la escuela con sede en Agustín Romero recuerdan que todos los procesos de preinscripción y también de matrícula se realizan en una aplicación en línea. Para obtener mayor información sobre los cursos Celga 3 y Lenguaje Administrativa Nivel Medio se puede consultar la página web del centro (www.eoivga.org) y la resolución del 18 de junio de 2024 publicada en el Diario Oficial de Galicia (DOG) número 123 del 26 de junio de 2024.

