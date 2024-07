A Illa exige mayor dureza en las sanciones a los furtivos de bañador que asolan sus playas

La llegada del mes de julio ha puesto en tensión a las mariscadoras de A Illa, que ven con miedo y temor la llegada de cientos de visitantes a sus arenales, turistas entre los que acostumbran a esconderse los furtivos de bañador que acaban provocando importantes daños a la producción marisquera. Si en un año normal, el impacto que causa esta actividad puede ser durísimo, en un año como está siendo este 2024, en el que apenas hay marisco que alcance la talla comercial, esta actividad puede convertirse en la puntilla definitiva para un sector que va camino de los tres meses sin poder trabajar.

Inma Rodríguez, presidenta de la Organización de Produtores (OPP-20) de A Illa, se lamentaba ayer de que “a la gente le cueste tanto concienciarse de no retirar marisco de las playas, de que ese marisco está ahí por el trabajo que realizamos las mariscadoras durante todo el año, tratando de conseguir que las playas sean lo más productivas posible”. Es por ello que la responsable de la OPP-20 entiende que desde la Consellería deberían ser mucho más duros a la hora de imponer sanciones. “Nosotros identificamos a los infractores y remitimos toda la documentación, pero mientras les salga relativamente asequible esquilmar nuestros bancos marisqueros, van a seguir haciéndolo”, explica Rodríguez, antes de plantear la necesidad de endurecer las multas por furtivismo de bañador para que “no les queden ganas de volver a intentarlo”.

Las mujeres comenzaron el pasado fin de semana con las tareas de vigilancia en los arenales. Acuden a ellos de tres en tres y recorren de arriba abajo durante toda la tarde el que les ha tocado en sorteo. En caso de tener sospechas de que alguno de los bañistas que se encuentran en el arenal está retirando moluscos, las mariscadoras alertan a los vigilantes para que se acerquen al lugar. Ellos son los encargados de comprobar si las sospechas eran ciertas o no. En caso de demostrarse que los individuos están retirando marisco de las playas, los vigilantes los identifican y cursan una solicitud de sanción a los servicios de la Consellería de Mar, que son los que determinan las cuantías y la gravedad de lo ocurrido.

Durante todos estos años de lucha contra el furtivismo de bañador, las mariscadoras se han encontrado con todo tipo de infractores. Desde los extranjeros que no entienden el idioma y que pueden estar cometiendo esa acción por desconocimiento, hasta vecinos de municipios limítrofes que conocen perfectamente las normas y que no se puede retirar ningún marisco de los arenales isleños.

Desde hace muchos años, las mariscadoras de A Illa vienen haciendo diferentes campañas para concienciar a la población de la necesidad de respetar el marisco de sus playas. En esas campañas han participado artistas de reconocido prestigio, como pudieron ser Xosé Antonio Touriñán o Carlos Blanco, pero el efecto nunca consiguió ser el esperado, ya que cada año, siguen cometiéndose las mismas infracciones. Este año, las mariscadoras no tienen previsto impulsar ninguna campaña, limitándose tan solo a las tareas de vigilancia ya que “no hay mucho ánimo entre la gente, ya que llevamos casi tres meses sin trabajar”. Insiste Rodríguez en que “esto puede ser la puntilla para nosotras, ya que esta gente ni se molesta en apartar las almejas que no alcanzan la talla, les da igual todo con tal de llevarse algo con lo que hacer una comilona sin pensar que están perjudicando a las mariscadoras”, además de que puedan arriesgarse a sufrir una intoxicación al no pasar por depuradora los moluscos.

Es más, cada año que pasa, las mariscadoras se encuentran con todo tipo de picaresca para llevarse el marisco de las playas. Botes de patatas fritas, en el bañador o el cubo de juguetes de los niños son solo algunos de los lugares más inesperados en los que se han encontrado los bivalvos.

Plan de recuperación para la ría de Arousa El Partido Socialista ha presentado una proposición no de ley en la comisión de Pesca del Parlamento para reclamarle a la Xunta de Galicia la puesta en marcha de un plan de recuperación marisquera en la ría de Arousa. En esa proposición, los socialistas plantean la necesidad de aplicar tres medidas muy concretas. La primera es la realización de un estudio en profundidad sobre las causas de la pérdida de producción marisquera en la ría de Arousa, que incluya una valoración de propuestas y medidas a tomar que pudiesen contribuir a mejorar la situación. La segunda se articularía a partir del análisis anterior y supondría la elaboración de un plan de recuperación de la producción marisquera de la ría de Arousa, basada en las medidas que sean planteadas. La tercera cuestión, pasa por realizar, de manera previa, algunas labores de dragado de la ría que permitan evaluar el impacto de esta actuación para conocer cual es su influencia real sobre la producción de la ría de Arousa. Desde la formación socialista consideran que es “obvio” que la producción marisquera de la ría de Arousa, “viene mostrando un descenso demoledor en la última década, acentuándose en los últimos años”. Insisten en que, desde 2022, el sector viene alertando de una bajada general en todas las especies, que puede superar el 70% en algunas de ellas, como es el caso de la almeja y el berberecho. Los socialistas lamentan que desde la Consellería do Mar no existan explicaciones nítidas que permitan tener una posición de referencia para conocer las medidas necesarias y poder afrontar soluciones con garantías”. Es más, en el Parlamento “nos hemos encontrado con respuestas que hablan de un satisfactorio rendimiento de las rías gallegas cuando la percepción del sector es claramente la contraria”.

