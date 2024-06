El pósito de Vilanova ve reducido en más del 90% su facturación por la crisis productiva de la ría

La crisis productiva de la ría de Arousa está siendo sumamente dura para algunas cofradías, especialmente, para aquellas que, como Vilanova, dependen casi exclusivamente del marisqueo a pie y a flote. Este pósito ha visto como mermaba su facturación de una forma brutal en los seis primeros meses del año, cayendo más de un 90% con respecto a la cifra facturada en ese mismo período de tiempo en 2023. Así lo reconoció el patrón mayor de Vilanova, Lino Díaz, en la asamblea que celebró la pasada semana, comparando la cifra que se facturó en 2023, que fue de 1,2 millones de euros entre los meses de enero y junio, con la del mismo período de este año, que apenas supera los 115.000 euros.

El motivo de esta caída es el cese de actividad en el marisqueo, tanto a flote como a pie, que impide que el pósito haya tenido apenas ingresos durante estos meses, una circunstancia que ha obligado a la entidad a poner en marcha un ERTE en el que están incluidos los trece trabajadores que posee (seis vigilantes, tres lonjeros, tres oficinistas y la asistencia técnica). El ERTE finaliza precisamente esta semana y el pósito se ha puesto en manos de un contable para ver qué medidas pueden aplicar para evitar que los trabajadores paguen las consecuencias de una situación que está siendo dantesca. A expensas del informe que va a elaborar el contable, que se calcula que tardará unos dos meses, se tomará una decisión sobre los pasos que se deben dar para garantizar la continuidad tanto de los trabajadores como de la actividad.

El patrón mayor de la Cofradía de Vilanova, Lino Díaz, ante la situación que están viviendo, mira hacia la administración y lanza una pregunta “¿Qué es lo que va a pasar con las cofradías? Porque la situación en la que nos encontramos está próxima a una hecatombe y no solo lo están pagando los mariscadores, sino que también lo están pagando los trabajadores de los pósitos, gente que también tiene familia, hipotecas y demás y que se está viendo con l agua al cuello sin la oportunidad de recibir ayudas de ningún tipo, porque no se contemplan para ellos”. Insiste en que “está muy bien que se ayude a los mariscadores, pero las administraciones también tienen que echar mano de los trabajadores de las cofradías y de aquellos mariscadores que no van a tener un solo ingreso en estos seis meses de cese de actividad”.

Espera que desde la Consellería do Mar habiliten algún tipo de ayuda para garantizar el salario de los trabajadores, porque “la situación está siendo muy dura y da la sensación de que en las administraciones no se están dando cuenta”.

Díaz espera que, después de todos estos meses de cese, aguardando la recuperación de los bancos marisqueros, puedan trabajar en ellos hacia el final del año. “Sería una buena noticia, aunque somos conscientes de que no nos vamos a recuperar de la hecatombe que está suponiendo esta situación, porque por mucho que se consiga ingresar, va a ser mínimo”.

Entiende que las arcas de la Cofradía de Vilanova van a salir muy tocadas de esta situación e insiste en que “las administraciones deben tomar cartas en el asunto cuanto antes”.

El marisqueo en la Cofradía de Vilanova se encuentra en situación de cese de actividad desde el pasado mes de diciembre, cuando decidieron parar tanto el marisqueo a flote como el de a pie. Los primeros intentaron regresar al trabajo el pasado mes de abril en un intento desesperado por conseguir unos ingresos que no llegan, peor se encontraron con que los bancos marisqueros se encuentran con muy poca producción comercial.

