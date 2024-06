“En dirección y composición las mujeres aún tienen barreras que saltar”

La séptima edición del Clasclás llega esta noche a su fin (a las 21.00 horas en el Auditorio municipal de Vilagarcía) con el concierto de Vocalia Taldea, un coro de voces blancas fundado por Basilio Astulez y compuesto por 36 mujeres de las tres provincias vascas, Navarra y La Rioja. Interpretarán una parte de música religiosa y otra de profana con Cristina Saldías al piano. Las entradas son gratuitas pero es necesario adquirirlas a través de ataquilla.com.

– Es la primera vez de Vocalia Taldea en el Clasclás. ¿Qué van a ofrecer esta noche al público arousano?

–Presentamos un programa que se llama “De lo humano y lo divino...”. Tiene una primera parte de música religiosa y una segunda parte de música profana. Hay obras creadas específicamente para el coro tanto de autores vascos como internacionales. Interpretaremos “Los nocturnos” del gallego Julio Domínguez, que es una fantasía para coro y piano y soprano solista. También otra pieza de Julio que se llama “Estou amor aquí” que ha hecho expresamente para el coro y para este concierto. Quiero destacar la presencia de la pianista Cristina Saldías que estará acompañando al coro.

– La presencia de Vocalia Taldea en el concierto de clausura pretende reivindicar la figura de la mujer en la historia de la música clásica; de hecho es uno de los principales objetivos de esta séptima edición del Clasclás. ¿Qué opina al respecto?

– La mujer ha estado silenciada, tapada y escondida, tanto como creadora como intérprete. Afortunadamente esta visión está extendida y compartida en el ámbito musical por todo el mundo, si bien quedan cosas por hacer, pues todavía en dirección y composición las mujeres tienen algunas barreras más que saltar. En Vocalia es una constante el trabajo femenino, no solo en intérpretes sino también en autoras. Nuestro compromiso es constante desde el inicio. La sensibilidad en este grupo es tremenda, muy fuerte.

– Es fundador de varios coros, como el infantil Kantika en 2001. ¿Cuáles siguen en activo?

– Kantika es un coro infantil y el San Juan Bautista uno juvenil mixto. Ambos pertenecen al Conservatoria Municipal de Leioa. Actualmente trabajo con estos dos grupos y con Vocalia Taldea.

– ¿Por qué un coro 100% femenino?

– Hace veinte años cuando nos juntamos un grupo de amigas el contexto era algo diferente. Aunque ya se desarrollaba el lenguaje del coro femenino, existía el prejuicio de que faltaban los tenores y los bajos, es decir, los hombres. Queremos reivindicar el lenguaje completo en sí mismo, hacerlo desde la madurez absoluta y atrevernos con repertorios que habitualmente no se interpretan por su exigencia. Presentar sobre los escenarios un lenguaje claro y concreto ha sido uno de los motivos de la creación del coro. Y después de 25 años sigue vigente, sigue activo.

– ¿Cuál es el secreto para empastar 36 voces diferentes?

– Teniendo un conocimiento muy profundo. Estamos hablando de un coro muy estable que tiene muchas cantantes desde sus inicios hace 25 años. Tenemos chicas de las tres provincias vascas, también de Navarra y de La Rioja. Se puede decir que es un contexto coral del noreste español. Nos reunimos los domingos para ensayar y la gente viene desde lejos. Es un coro particular. Un núcleo muy activo, muy curioso con mucha iniciativa.

– ¿Cuál es el abanico de edades?

– Hay un gran abanico que abarca desde los 20 a los 50 años. Ensayamos un domingo al mes. Se trabaja con mucha antelación y con agenda. Hay cantantes que conducen más de dos horas para llegar al ensayo. Hay mucho compromiso de estudio individual. Desde hace 25 años mantenemos este sistema de trabajo.

– Es el único hombre en el coro. ¿Cómo se siente?

– Para mí es muy familiar y confortable. Yo he crecido con ellas como persona y como director. Me siento muy cerca de la sensibilidad femenina, me entiendo muy bien con las chicas, tanto en lenguaje verbal como no verbal.

Suscríbete para seguir leyendo