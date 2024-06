Alumnos de Arousa suben la nota hasta medio punto con la revisión de exámenes de la ABAU

Una décima o incluso una centésima en la nota de la selectividad puede resultar clave para entrar en la carrera universitaria que uno desea. Es decir, que puede resultar decisiva a la hora de definir un futuro académico y laboral. Conscientes de ello, once alumnos del IES Armando Cotarelo Valledor de Vilagarcía solicitaron la revisión de un examen de la ABAU. Ocho de ellos el de Historia de la Filosofía, dos el de Química y uno el de Biología. Según asegura el director del instituto, Ignacio Castro, se trata de una cifra “sustancialmente superior” a la de años anteriores, cuando se solían registrar “dos o tres reclamaciones”. Todos los estudiantes mantuvieron su nota o la subieron, en varios casos hasta medio punto (0,5). Ninguno de ellos tuvo que lamentar un descenso de puntuación.

La revisión debe solicitarla el alumno de forma individual a través de la app de acceso a la universidad “Nerta”, razón por la cual en algunos institutos desconocen las dobles correcciones que se han presentado. No es el caso del Cotarelo, pues su director está en contacto con el alumnado durante todo el proceso. Este periódico intentó obtener los datos de los demás IES de Vilagarcía pero no fue posible.

Ignacio Castro explica el procedimiento: “Un profesor distinto del que hizo la primera corrección revisa el examen. Lo primero que hace es comprobar que no hubo errores materiales, por ejemplo, una pregunta sin contabilizar. Si se detecta esta incidencia, se modifica automáticamente la nota. Si no se detecta ningún error, el segundo profesor vuelve a corregir la prueba y la nota final será la media de la primera y la segunda corrección”. No obstante, si la segunda calificación difiere en más de dos puntos de la primera (al alza o a la baja), se pasa automáticamente a una tercera revisión y un tercer profesor corregirá el examen (la nota final sería la media aritmética de las tres correcciones).

La puntuación puede subir, mantenerse o bajar

Por tanto cuando los alumnos solicitan la revisión de un examen de la ABAU pueden subir nota pero también bajarla. “Hay que hacer un análisis realista del ejercicio antes de presentar la reclamación”, aconseja el director del Cotarelo.

En el caso de los alumnos de este instituto de Sobradelo, los ocho que pidieron la revisión de Historia de la Filosofía subieron su nota en medio punto. “Es síntoma de que algo pasó en el examen, que se corrigió de forma muy exigente. Los alumnos salieron muy convencidos del examen de Filosofía y al ver la nota mostraron su disconformidad y decidieron reclamar. Alguno de ellos estaba pendiente de una centésima”, advierte Castro en alusión a las notas de corte.

Altas notas de corte

Y es que el doble grado de Matemáticas y Física en Santiago que quieren estudiar algunos alumnos del Cotarelo se cerró el año pasado con un 13,456 (sobre 14), Medicina con un 12,690 y Matemáticas con un 12,260. Ingeniería aeroespacial en Ourense con un 12,090. El doble grado de Informática y Matemáticas de la USC con un 13 redondo. “En los dobles grados suele haber pocas plazas, lo que hace subir la media”, señala el director.

Fuera de las ciencias también hay titulaciones con notas de corte muy elevadas como Derecho en Santiago con un 9,093, el doble grado de ADE y Derecho en Vigo con un 10,514, el grado de Educación Primaria con un 10,920, Xornalismo con un 9,740 o Comunicación Audiovisual (Santiago) con un 10,320.

La media de Bachillerato tiene un peso del 60% en la nota final, frente a un 40% de las materias comunes de la ABAU, si bien las voluntarias pueden mejorar la calificación hasta en cuatro puntos (de ahí que la calificación máxima sea un 14) y por tanto son las que determinan el acceso.

