Frente común en Vilagarcía para reivindicar a la Xunta la jornada continua en el IES O Carril

La corporación municipal de Vilagarcía aprobó ayer por unanimidad una moción del PSOE en la que insta a la Xunta de Galicia a aprobar la jornada continua en el IES O Carril que tanto tiempo lleva demandando la comunidad educativa. Recientemente el centro recibió respuesta de la Consellería de Educación rechazando la petición, argumentando que con los cambios realizados en el transporte, el problema de la falta de tiempo los martes a mediodía (para regresar a clase por la tarde) ya estaba solucionado.

Pero la Anpa As Briñas dejó claro ayer en el pleno que no es así. Verónica Maneiro intervino en nombre de las familias y advirtió de que “los niños llegan tarde a clase por culpa del transporte; los que son de zonas como Bamio, A Torre u Os Duráns no tienen tiempo para comer tranquilos; el absentismo escolar el martes por la tarde es brutal tanto en el alumnado de ESO como de Bachillerato y el rendimiento, pésimo”.

La portavoz de la Anpa recordó que la jornada continua se aprobó en una comisión del Parlamento, donde Elena Suárez (PP) votó a favor: “¿Por qué votan que sí y luego dicen que no? Ustedes son los que gobiernan, cumplan lo que dicen”, le espetó. El PP justificó que la decisión de Educación se basa en un informe técnico.

“Nos sentimos engañados”

Las familias del IES O Carril aseguraron en el pleno que se sienten “engañadas” porque la comisión de Educación del Parlamento gallego aprobó por unanimidad la petición de instaurar la jornada única en el instituto (a instancias de una moción del socialista Julio Torrado) y sin embargo después la Jefatura Territorial de la Consellería rechazó esta vieja reivindicación respaldada no solo por la Anpa, sino también por el Claustro y el Consello Escolar.

“¿Qué pasó? ¿Hablaron y votaron sin saber o que estaban haciendo? ¿O es que votaron que sí porque venían las elecciones? ¡Y ahora dicen que no! ¡Nos sentimos engañados!”, dijo Verónica Maneiro en el salón de plenos.

La sesión plenaria, ayer por la tarde. / Iñaki Abella

Recordó que en noviembre de 2023 enviaron una queja a la Valedora do Pobo y que la Consellería de Educación le contestó a la alta comisionada “que el horario lectivo y el horario del transporte escolar del CPI O Progreso de Catoira está correctamente. “Me parece muy bien que en Catoira esté todo perfecto, pero señores y señoras, estamos hablando del IES O Carril”, sentenciaron desde la Anpa. En cuanto las deficiencias que sufre el instituto, como por ejemplo la ausencia de un ascensor, “la Valedora do Pobo me manda un correo cada cierto tiempo diciendo que la Consellería de Educación aún no le contestó. ¡Desde noviembre!”, denuncian los padres.

Suscríbete para seguir leyendo