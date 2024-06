Alumnos do Castro Alobre deseñan e reparten bolsas para promocionar o galego no comercio de Vilagarcía

Lucas Antonio Gaona Morinigo (2º ESO B), Sara Agra Castro e María Blanco Cambeiro (3º ESO A), Hugo Rey Otero (4º ESO A), Xabier Costas García (4º ESO B), Antía Fernández Paulos (4º ESO C), Carlota Magán Cascallar (1º Bacharelato B) e Marta Varela Bermúdez (2º Bacharelato B) son os alumnos do IES Castro Alobre autores dos deseños das bolsas de tea que hoxe comenzaranse a distribuir polos comercios de Vilagarcía para promocionar o uso do galego neste sector. A campaña “Implicados co galego” xa suma varias edicións e conta co apoio do Concello.

Segundo explicou a responsable da área de Normalización Lingüística do centro, Ángela García, o alumnado elaborou máis dun cento de deseños. “Fixemos un filtro, quedaron vinte e imprimimos seis deseños diferentes”, explica. Entre as seis cores repartiranse 6.000 bolsas.

Lucas Antonio é un dos estudantes implicados nesta iniciativa: “Eu debuxo desde que tiña 5 anos pero este curso, en segundo da ESO, non temos Plástica e deixei o debuxo un pouco de lado. Ángela animoume a facer o deseño e apunteime. Pensei en sitios que representan a nosa vila e plasmeinos como A Lomba, o Concello, o monumento do parque Miguel Hernández, a praza de abastos, ...”, comenta Lucas Antonio.

Despedida da directora

Por outra banda, a comunidade educativa agasallou onte á directora do Castro Alobre, Mariola Rodríguez, cunha planta polos seus dezaséis anos adicados ao centro. A directora muda de destino e os seus compañeiros quixeron darlle unha pequena sorpresa na súa despedida.