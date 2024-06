“Para el público saber mucho de música clásica a veces es un freno para disfrutar sin límites porque juzgas”

El violonchelista español de mayor proyección internacional, Adolfo Gutiérrez Arenas (Munich, 1974), protagoniza esta noche junto con el pianista escocés Malcolm Martineau el segundo concierto del Clasclás tras dar anoche el pistoletazo de salida la dama del piano Elisabeth Leonskaja. Actuarán a las 21.00 horas en el pazo da Golpelleira, donde interpretarán piezas de Schumann, Schubert y Franck. Las entradas están agotadas.

Gutiérrez Arenas toca desde hace nueve años un chelo fabricado en 1673 en Cremona (Italia) por Francesco Ruggeri que generosamente le ha sido prestado por mecenas anónimos que ya se han convertido en sus amigos. Este característico y singular instrumento tiene un precio en el mercado de nada más y nada menos que dos millones de euros.

– Esta noche protagoniza el único concierto del programa artístico del Clasclás fuera del Auditorio, en un espacio privilegiado como es el pazo da Golpelleira. ¿Qué espera? ¿Ya ha podido conocerlo?

–No lo conozco, pero me han dicho que es muy especial como tantos pazos en Galicia, que son una maravilla. Me dicen que hay buena acústica, incluso mejor que la del Auditorio. Mañana [por hoy] iremos a hacer la prueba. El lugar es precioso y siempre es un aliciente tocar en un sitio especial.

– Es el único concierto con “sold out”. Parece que ha causado bastante expectación…

– Sí, hace meses que se vendieron todas las entradas. Tanto Malcolm como yo estamos encantados de tocar allí y de que haya tanta gente que quiera ir.

"Con el chelo comencé relativamente tarde para ser solista, pues los solistas suelen empezar a los 5 años y yo lo hice a los 14"

– ¿Por qué eligió el violonchelo? No es un instrumento de los más populares… ¿Qué tiene de especial?

– Primero empecé a tocar el piano. Con el chelo comencé relativamente tarde para ser solista, pues los solistas suelen empezar a los 5 años y yo lo hice a los 14. Pero fui muy rápido. Tuve que decidir entre un instrumento y otro y en el chelo tengo cierta facilidad, entonces me decidí por ahí. Además porque tiene unas características de sonido y expresividad muy especiales. Es el instrumento expresivo por excelencia de los de cuerda.

– ¿Cuántas horas tiene que ensayar un músico profesional ?

– Una dedicación completa. No son solo las horas que le dediques al instrumento físicamente hablando, sino que mentalmente tiene que haber un trabajo continuo de curiosidad, investigación, ... El objetivo no debe ser tocar el instrumento, sino que sea un medio para hacer música; es decir, la finalidad debe ser trascender el instrumento para llegar a la música sin limitación instrumental.

La inscripción del chelo. / Noé Parga

– ¿Y cuando tiene concierto como en la situación actual?

– Ahora mismo estoy trabajando solo y el pianista también solo. Nos juntaremos en un rato. Luego es importante el descanso antes de los conciertos, no se puede llegar machacados como los futbolistas a un partido. El trabajo tiene que estar hecho antes y después es el trabajo de concentración, más con la cabeza que con el instrumento.

– El Clasclás cada año atrae a más personas con el objetivo de acercar la música clásica a todos los públicos. ¿Un espectador sin una base previa puede entenderla o disfrutarla?

– Sí. Creo que no hay por qué entender de música para disfrutarla, igual que no hay que entender de cine para disfrutar de las películas. Igual no puedes analizar todo lo que son los planos, cámaras, fotografías, ... Puede que no sepas juzgarlo de manera objetiva. Pero igual lo disfrutas más que el que sabe mucho porque a veces tiene demasiado prejuicios. Se habla demasiado de saber y a veces es un freno para disfrutar sin límites porque sabes y juzgas. Cuando no sabes simplemente disfrutas.

– Toca un violonchelo del siglo XVII que cuesta dos millones de euros, ¿cómo llegó a sus manos?

– Lo hizo Franceso Ruggeri en Cremona. Stradivari fue aprendiz en el taller de este hombre. Llevo nueve años con él. Me lo prestaron porque es un instrumento muy caro. Está asegurado, muy catalogado, es como un cuadro. Si lo roban no tienen mucho donde esconderse. Sería como robar Las Meninas o algo así. Hay muy pocos y están catalogados. Hay una especulación tremenda con los instrumentos y eso hace que los precios suban. Quien compra un instrumento con categoría y calidad puede multiplicar la inversión en poco tiempo. No hay muchas cosas en las que se pueda recuperar una inversión así. Son instrumentos muy codiciados y nos dejan fuera a los músicos, que tenemos que esperar a que alguien nos los ceda para el uso. Y la mejor forma de cuidarlos es tocarlos, no estando en una vitrina.

"Robar este violonchelo sería como robar Las Meninas o algo así. Hay muy pocos y están catalogados. Hay una especulación tremenda con los instrumentos y eso hace que los precios suban"

– ¿Cómo es ese proceso de conseguir un instrumento tan caro?

– Tienes que tener una trayectoria importante internacional que te haga visible ante el tipo de gente que tiene estos instrumentos; debes tocar con orquestas de gran prestigio. Si no tienes un instrumento que esté en la categoría de los sitios en los que tocas, hay asociaciones o particulares que tienen instrumentos a los que puedes acudir.Si les gusta como tocas te lo dejan. Yo lo conseguí tocando para los dueños, que se han convertido en amigos y me siguen a los conciertos.

– ¿Hasta cuándo tiene permiso para continuar tocando este chelo?

– De momento no hay fecha límite. Vamos renovando el contrato cada cinco años más o menos. Hago grabaciones comerciales de cedés para tener constancia. Yo espero poder disfrutarlo muchos años más.

Leonskaja, Gutiérrez Arenas y Martineau se implican en el concierto social La séptima edición del Festival Internacional de Música Clásica de Vilagarcía, el Clasclás, vivirá hoy un gran momento gracias al último concierto del programa social y comunitario. Y es que la Orquesta del Conservatorio Profesional de Música de la capital arousana actuará para 400 espectadores pertenecientes a 19 colectivos. Son los siguientes: Princesa Letizia, Centro de Día Municipal de Sanxenxo, Centro de Día Lembranzas, Centro Ocupacional O Saiar, Centro de Día de Portas, Cogami, Asociación Con Eles, Autismo Bata, Fundación Lar Pro Saúde Mental, Asociación de Párkinson de la provincia de Pontevedra, Cáritas Interparroquial de Arousa, Centro de Día Abrente, Geriatría Ribadumia, Centro Sociocomunitario de Vilagarcía, Cruz Roja O Salnés, Fundación Amigos de Galicia, Asociación Galega de Linfedema y Centro de Día de Valga. Aunque no estaba programado, una de las grandes damas del piano de la escuela rusa, Elisabeth Leonskaja, ha decidido participar hoy en el concierto social que la Orquesta del Conservatorio ofrecerá a los colectivos. También se han interesado por el proyecto el violonchelista Adolfo Gutiérrez Arenas y el pianista Malcolm Martineau, que asimismo participarán en la actuación prevista para las once de la mañana de hoy en el Auditorio de Vilagarcía. Homenaje a las mujeres La actual edición del Clasclás se denomina “Andante”, ya que está dedicada a todas las mujeres de la música. De hecho Elisabeth Leonskaja fue la artista elegida para protagonizar el concierto inaugural que tuvo lugar anoche. Si alguien se la perdió tiene la oportunidad de verla de nuevo sobre el escenario mañana, pues hará doblete al actuar con el Cuarteto Kandinsky (a las 21.00 horas en el Auditorio). Además de los cuatro programas habituales (artístico, social y comunitario, “Clasclás a pé de rúa” y “Clasclás Pedagógico y Masterclasses), este año se estrena un quinto: el Clasclás Matinée con dos conciertos a mediodía en sesión vermú (12.00 horas). “Música, Onte-Hoxe” se celebrará el viernes en el Salón García a cargo del flautista Manuel Morales y del pianista Raúl Rodríguez; y otro el sábado en el Pazo de Rubiáns por parte del Cuarteto Novecento, formado por músicos de la Real Filarmonía de Galicia (Ildikó Oltai, Irina Gruia, Ioana Ciobotaru y Millán Abeledo).

