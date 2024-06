Comercios de Vilagarcía se plantean posponer las rebajas por el tardío verano

La legislación vigente permite a las tiendas realizar rebajas con libertad a lo largo de todo el año. Por ello ni las rebajas de invierno ni tampoco las de verano son las que eran. Pese a la fuerte competencia de las ventas por internet y de las grandes cadenas, el pequeño comercio se resiste y mantiene el 1 de julio como fecha de inicio de los descuentos. Al menos así ocurre en Vilagarcía, donde Zona Aberta promociona el periodo de ofertas desde el primero de julio como hace siempre.

Pero este año no es solo que no se adelanten, sino que algunos establecimientos barajan retrasarlas. Es el caso de Ana Ordóñez, propietaria de una tienda de moda situada en una calle peatonal en el corazón de la ciudad. “Todavía no sé qué voy a hacer pero lo que tengo claro es que las rebajas son para liquidar la temporada y la temporada todavía no ha empezado”, comenta la vendedora en alusión al prolongado mal tiempo, que no ha permitido dar salida a la ropa de verano.

"Las rebajas son para liquidar la temporada y la temporada todavía no ha empezado” Ana Ordóñez — Propietaria de una tienda de moda en el centro de Vilagarcía

Ordóñez considera que las rebajas deberían comenzar entre finales de julio y principios de agosto. De hecho ya hay algún comercio en Vilagarcía que lo hace, pero contados con los dedos de una mano, pues el hecho de que la mayoría de negocios ya estén en rebajas entre finales de junio y principios de julio empuja en cierto modo a ofrecerlas a los que preferirían demorarlas.

Varias grandes cadenas ya ofrecen descuentos. / Noé Parga

Actualmente ya hay varias cadenas de textil y calzado en la capital arousana que en periodo de descuentos, si bien la fecha que suele mercar el calendario para el sector es la del gigante textil Inditex, que empieza mañana las rebajas en las tiendas físicas y hoy mismo ya de forma “on line”.

La presidenta de la asociación de comerciantes y hosteleros de Vilagarcía, Rocío Louzán, entiende que haya vendedores que este año decidan retrasar el inicio de las rebajas debido a las pésimas condiciones meteorológicas, las cuales provocaron que las ventas hasta el momento fuesen muy flojas. “Hoy es el primer día de calor que tenemos”, apostilla.

"Hoy es el primer día de calor. Hay sectores infinitamente más perjudicados que otros como zapaterías y baño" Rocío Louzán — Presidenta de Zona Aberta

Por este motivo hay “sectores infinitamente más perjudicados que otros”, como las zapaterías y las tiendas de baño, ejemplifica. “Comprendemos que quieran demorar el inicio de las rebajas. El problema que surge es que hoy en día está todo tan globalizado que cualquiera puede ir a comprar a Madrid”, comenta la presidenta de los comerciantes vilagarcianos.

Recuerda que “llevamos años diciendo” que los descuentos deben posponerse “pero este año se nota más que deberían aplazarse porque no hubo verano”. “Y el tiempo esta semana tampoco va a ser para tirar cohetes”, advierte.

Algunos establecimientos en Galicia abrirán este domingo 30 de junio, es decir, la víspera del inicio oficioso de las rebajas de verano, puesto que es uno de los diez domingos que la Xunta ha autorizado para la actividad comercial en 2024. El primero fue el 7 de enero (rebajas de invierno) y el segundo el 28 de marzo (Jueves Santo). También se podrá abrir el 12 de octubre y todos los domingos de diciembre, así como el viernes 6 de ese mes.

