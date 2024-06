Padrenda canta “o Xan Pirulé”

Neste foro, e de mans da investigadora local no cego Padín, Eugenia García Castro, demostrouse do grave erro cometido en 2013, cando con motivo da homenaxe que o concello e a Deputación de Pontevedra dispensaban ao cego de Padrenda, descubríase un releve de Lucas Míguez, que desde entón preside a fachada da Casa Parroquial. Unha imaxe que, daquela, se vendeu como do Cego Padín, tocando unha zanfona, acompañado por un lazarillo á pandeireta, e que non responde ao real. “A imaxe que temos aí fóra -explicaba Eugenia García- amosa a figura do cego Manuel Montero Xormián, natural de Graba (Silleda), fotografiado por Zagala, e non o é a figura do noso cego de Padrenda que, ademáis, non tocaba a zanfona”. Amparada na documentación que traía con ela, recabada no Museo de Pontevedra e na Real Academia de San Fernando, desfacía este e outro afamado entorto: “a imaxe que se popularizou como do cego de Padrenda -explicaba-, que así se amosa un libro editado pola Deputación de Pontevedra en 2013 -escrito polo meañés Manuel Paz-, quen aparece en portada e interior, tampouco é Eugenio Padín, por un erro de catalogación no Museo, logo transmitido como tal ao Consello de Cultura Galega: esa foto de Joaquín Pintos, responde a Anselmo Antonio “Peretes”, un dos últimos zanfonistas galegos, e que nada ten que ver co noso cego Padín”. O foro rematou, fóra de programa, cun bis musical a cargo do gaiteiro local Edmundo Sineiro, que xunto co tamboril Antonio Rial (“Con de Xido”) interpretaron a “Folidada de Padrenda”, unha peza de cabeceira do preciado gaiteiro saliniense Palla Mollada, e que, “desde hoxe -espetaba Edmundo- será a foliada da nosa Padrenda” ante os aplausos do público. Historia e música aunáronse así para un convivio emocional que encandiou a un público agradecido polo alí compartido.