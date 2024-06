Arousa vive la noche más mágica del año con cientos de hogueras

Hoy no es festivo y por tanto para muchos la fiesta de San Xoán no pudo prolongarse hasta la madrugada, si bien ello no es impedimento para cenar unas sardinas frescas y saltar la hoguera para espantar a las “meigas”. Arousa vivió ayer la noche más mágica del año con muy buen tiempo y cientos de cachadas repartidas por toda la comarca, tanto públicas como privadas.

Para algunos arousanos la actividad comenzó ya por la mañana con la recogida de las tradicionales hierbas de San Xoán con las que lavarse la cara la mañana del 24 después de toda la noche a remojo. En el parque de A Coca (Vilagarcía) se pudo ver a algunos vecinos en busca de las siete hierbas: hierba de San Xoán, hinojo, malva, romero, helecho, hierbaluisa y “xesta”.

Vecinos de Vilagarcía tras recoger hierbas de San Xoán, ayer en el parque de A Coca. / Noé Parga

En Vilagarcía este año no hubo cacharelas en la playa de A Concha-Compostela debido a las obras de regeneración que está ejecutando la empresa Tragsa. El Concello autorizó siete hogueras en otros arenales del municipio, como A Covacha y O Curruncho en Carril o As Saíñas y O Preguntoiro en Vilaxoán.

Preparativos de la sardiñada en el barrio vilagarciano de O Piñeiriño. / Noé Parga

Pero sin duda la cachada “estrella” de la noche en Vilagarcía fue la de O Piñeiriño, donde estaba previsto repartir 300 kilos de sardinas gratis antes de comenzar la verbena a cargo de la orquesta Marbella y varios DJ. La fiesta estaba garantizada.

Saltando la cachada, ayer por la noche junto a un chiringuito de A Illa. / Noé Parga

En cuanto a los locales hosteleros, el Ayuntamiento dio permiso para la celebración de una quincena de parrilladas en la vía pública.

En total, Ravella autorizó 267 hogueras de San Xoán y 202 de San Pedro (la noche del 28 al 29 de junio).

En el resto de la comarca también se celebró San Xoán a lo grande con cientos de hogueras tanto en la costa como en el interior.

