Vilagarcía se queda sin medicalizada un verano más: este año sin fecha de regreso

Como cada verano, la ambulancia medicalizada que tanto le costó conseguir a O Salnés se trasladará el 1 de julio del Hospital comarcal (Vilagarcía) a Sanxenxo debido al incremento de la demanda asistencial provocado por el turismo.

Si bien este recurso de soporte vital avanzado (SVA) continuará atendiendo a toda la comarca desde el centro de salud de Baltar, el técnico de emergencias sanitarias y delegado de CIG, César Rajoy, advierte de que los tiempos de respuesta serán mayores.

Sin embargo el 061 siempre ha defendido su decisión amparándose en criterios técnicos y poblacionales (el municipio pasa de 17.500 habitantes a más de 120.000)y en que durante la época estival el servicio se refuerza con una ambulancia asistencial con base en Vilagarcía que funciona doce horas diarias y cuenta con un equipo de dos técnicos de emergencias sanitarias (la medializada está dotada con un médico, un enfermero y un TES).

Rajoy aclara que “no estamos en contra de que Sanxenxo tenga una ambulancia porque le hace falta”, pero no está de acuerdo en que para satisfacer esta necesidad se desatienda Vilagarcía y su entorno.

La peculiaridad de este año es que no está fijada una fecha de retorno. El traslado de Vilagarcía a Sanxenxo se producirá el 1 de julio pero “no sabemos para dónde vamos a ir el 31 de agosto”, comenta el delegado sindical con incertidumbre. Y es que está previsto que una vez abandonen la sede del Hospital do Salnés dentro de unos días, den comienzo las obras de acondicionamiento de las instalaciones que solicitaban los trabajadores. “Por lo que hemos preguntado, la actuación no va a durar menos de cuatro meses”, advierte.

Cambios en la Xunta

Otro de los motivos del malestar de la plantilla es que los cambios en la Xunta no hayan servido para mejorar la situación en relación a la ambulancia medicalizada de O Salnés. “Cambió el conselleiro de Sanidade, también la dirección del 061 y salió un nuevo concurso de ambulancias pero todo sigue igual que en los últimos cuatro años. Es decir, todo cambió para que no cambie nada”, lamenta César Rajoy, quien tacha de “caduco” el modelo del transporte urgente en Galicia.

Al lado de la morgue y fregando los platos en un baño público En el primer año de pandemia (2020) los representantes sindicales de los trabajadores de la base del 061 del Hospital do Salnés denunciaron ante Inspección de Trabajo las “condiciones deplorables” de las instalaciones. “Estamos en la misma zona de la morgue. Estamos en los ordenadores y pasan al lado personas fallecidas. Además, tenemos que fregar los platos en un baño público”, alertan desde CIG. Los trabajadores fueron a los tribunales y tras recurrir la sentencia el Sergas y el 061, el TSXG ha vuelto a fallar en favor de la plantilla. Las obras se llevarán a cabo este verano.

