Trabanca, el añorado circuito que perece a la velocidad del olvido

El circuito de radiocontrol de Trabanca, alguna vez considerado el mejor escenario de Galicia para la práctica de la velocidad por control remoto, sigue perdido en el olvido. Este emblemático espacio, que acogió un Campeonato de España en 2011, lleva cuatro años sumido en un evidente deterioro, causando una gran impotencia entre los aficionados. La última competición se disputó en plena pandemia y, desde entonces, el circuito no ha vuelto a ver actividad alguna.

José Carballo, un apasionado del motor, ha decidido tomar la iniciativa para recuperar este lugar tan valioso para los entusiastas del radiocontrol. Su pasión se ha transmitido a su hijo Javier, quien recientemente ganó su primera prueba del Campeonato Gallego en el circuito de Cereixo, en A Estrada. Sin embargo, para poder entrenar y mejorar su destreza como piloto, Javier debe desplazarse varias veces por semana a Cereixo, esperando con ansias el día en que Trabanca vuelva a abrir sus puertas.

Consciente del potencial y la importancia del circuito de Trabanca, José Carballo busca el apoyo de la Fundación de Deportes para atender su petición y la de todo el club Vilagarcía Radiocontrol. “Da mucha pena ver el circuito así porque no hay otro como el de Trabanca”, sostiene Carballo, quien anhela ver el circuito restaurado y lleno de vida nuevamente. Reconoce que “llevamos más de año y medio intentando que se vuelvan a abrir las puertas. Entendemos que, por poco dinero y más voluntad, se podría volver a disfrutar del circuito sin necesidad de irnos hasta A Estrada”.

La superficie está totalmente abandonada. / Noé Parga

Fernando Abalo, actual vicepresidente de la Federación Española de Radiocontrol y fundador del club vilagarciano, comparte esta visión. “Mucha gente me pregunta por qué no se hacen más pruebas en Vilagarcía. Yo soy de los que cree que el Concello tiene que ayudar a desbloquear esa superficie y, con la ayuda del club, volver a recuperar el circuito”, afirma Abalo.

Todavía recuerda como, después de los inicios del club en Fontecarmoa, Trabanca se convirtió en la casa de todos los aficionados al motor por control remoto. Señala Abalo que “nos destacamos por hacer bien las cosas y organizar campeonatos de muy buen nivel contando con un circuito que era la envidia de cualquiera”.

El estado actual del circuito no solo afecta a los pilotos locales, sino también al panorama del radiocontrol en Galicia, privando a la comunidad de un espacio idóneo para competiciones y entrenamientos. La recuperación del circuito de Trabanca no solo beneficiaría a los pilotos actuales, sino que también podría inspirar a nuevas generaciones a involucrarse en este apasionante deporte.

Recuperar la instalación posibilitaría a los aficionados volver a contar con un lugar privilegiado para entrenar y competir. / Noé Parga

El llamado de José Carballo, Fernando Abalo y los aficionados al radiocontrol es un grito de esperanza para que las autoridades y la comunidad unifiquen esfuerzos y recursos en la restauración del circuito de Trabanca. La historia y el potencial de este lugar merecen una segunda oportunidad, y con el apoyo adecuado, podría volver a ser el epicentro del radiocontrol en Galicia.

Un bautizo de oro en el lugar de su exilio obligado

El vilagarciano Javier Carballo era un debutante atípico. El piloto de 14 años del equipo JPA Evolutium de A Estrada se estrenaba el pasado fin de semana en una competición oficial, la segunda prueba del Campeonato Gallego de coches de radiocontrol, por lo que no figuraba en ninguna de las quinielas a la victoria. El joven sin embargo guardaba un secreto. A lo largo de los últimos tres años Carballo se ha convertido en un visitante habitual del circuito estradense de Cereixo, donde fue adentrándose en este deporte y al mismo tiempo grabándose a fuego todos los secretos del trazado en el que quería debutar. Fue un campeonato atípico, en el que el piloto local terminó llevándose la victoria.

Javier Carballo y su padre con el trofeo logrado en A Estrada. / Noé Parga

“Este año la idea era empezar a correr en el Gallego pero no quiso ir a la primera carrera en Porriño. Es un circuito con hierba sintética, que no le gusta mucho y prefirió esperar a debutar en Cereixo”, explica José Carballo, mecánico de profesión y responsable de tener a punto su montura. “A pesar de que era su primera carrera sabíamos que, por tiempos, podía estar entre el tercero y el quinto clasificado. La victoria era imposible, porque hay varios cocos que son muy buenos. Sin embargo, varios decidieron no competir y él lo aprovechó”.

La prueba realizada en A Estrada tuvo que decidirse a solo una pasada, debido a que varios corredores no quisieron salir ni colaborar en la recolocación de coches por las condiciones climatológicas. Con solo una bala, Javier Carballo terminó llevándose la victoria entre los 33 participantes.

José Carballo reconoce que fue él quien inició a su hijo en esta afición. “Siempre me gustó este mundo y fui quien lo metí. Lo cogió muy bien y ahora ya no hay vuelta atrás. Es algo le gusta y que se le da bien. Como piloto es muy tranquilo y sabe ver cuándo algo no va bien. No tiene problema en dejarse aconsejar y en aprender más sobre el coche. Sabe que es la manera de mejorar. Eso es bueno”, explica.

A la espera de que puedan recuperar el circuito en Trabanca, “el de A Estrada es el que nos queda más cerca de casa, así que siempre que podemos estamos en Cereixo”, añade, agradeciendo el gran trato que recibieron por parte de José Porto, de JPA Evolutium.

Javier Carballo tiene previsto realizar ahora las tres carreras que faltan del campeonato gallego. Si todo va bien, en 2025 podría debutar en el Nacional. Una muestra más del mérito de un deportista que se ha visto obligado al exilio por lo que sucede con Trabanca.

