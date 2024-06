A “Nécora” mantén a hexemonía local na sempre complicada Volta á Arousa en dorna

É a nai de todas as regatas, e onte volveu a amosalo. A Volta á Arousa, organizada pola Escola de Navegación Tradicional de Dorna en colaboración coa Concellería do Mar da Illa, dirixida por Elena Otero, tivo momentos de épica, de emoción e de decisións cruzais para a resolución dunha proba que está rodeada de misticismo para o mundo da navegación tradicional. A mellor embarcación nesta xornada de navegación foi a “Nécora” que, no último largo, desde a zona do Cabodeiro ata a praia da Canteira, evitou que a “Fuxe” (do Grove), “Lilaina” (Cambados) e “Pereka” (A Illa) puidesen pór en risco o seu triunfo. A xornada comezou sobre as 16.00 horas, coas trinta embarcacións arrincando da praia da Canteira para dar unha saída que sería cara o sur debido a que ese era o vento que se rexistraba neses momentos. Todas elas saíron en paralelo á ponte da Illa para atravesar pola zona pola que poden cruzar os paus, vivíndose os primeiros momentos de tensión e emoción por ver quen ía gañando a posición para atravesar por un punto tan estreito.

Os tripulantes dunha dorna aparellan a embarcación antes de iniciar a proba / Noé Parga

O pelotón de embarcacións desfíxose no Galiñeiro, despois de pasar Carreirón, onde unha parte da frota optou por navegar entre as bateas, mentres a outra parte apostou por facer os cambios máis pegado a terra. Os que saíron beneficiados na decisión, xa se destacaron do resto de embarcacións. Á altura de Areoso rexistrouse o único incidente reseñable da navegación, ao romper un timón unha das dornas participantes, o que obrigou ao equipo de seguridade a acudir no seu rescate. A punta do Campelo e o Aguiúncho non foron zonas tan determinantes para a resolución da proba, que acabou con “Nécora” sumando un novo entorchado a todos os que ten e relevando a “Pereka” no palmarés. A dorna que o ano pasado o gañou todo, cruzaba a liña de chegada en cuarta posición. O vento tamén axudou a que a proba non tivese incidentes, xa que soprou sempre coa mesma intensidade e constancia.

As primeiras dornas, completaron o percorrido en pouco más de dúas horas e media. A entrega de premios celebrouse na praia da Canteira, onde Escola de Navegación Tradicional conta cun pequeno galpón para este tipo de eventos.

O público seguiu a proba desde diferentes puntos do litoral da Illa. / Noé Parga

A segunda proba da Copa será en Cambados As augas da ría de Arousa volverán a acoller unha regata de dornas dentro de dúas semanas. Será a segunda proba da Copa Mörling, a competición que organiza Culturmar como homenaxe e recoñecemento ao etnógrafo sueco Staffan Mörling, un dos mellores coñecedores das embarcacións tradicionais galegas. Esa proba celebrarase o día 6 de xullo en Cambados, coa VII Regata do Salnés.Este ano, a Copa semella que vai ser moito máis interesante que as dúas edicións anteriores, xa que hai un grupo de dornas que quere discutirlle o título a “Pereka”. Iso quedou demostrado na primeira das regatas, a do Sepelo de Portonovo, onde “Jalerna” fíxose co triunfo.As outras probas serán no Grove o 27 de xullo, en Combarro o 24 de agosto e pecharase a competición na Illa o 31 dese mesmo mes, momento en que se dará a coñecer o vencedor da terceira edición.

Suscríbete para seguir leyendo