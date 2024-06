Castro apela al consenso y al diálogo para modificar los estatutos de la Mancomunidade

El paso que quiere dar David Castro hacia el consenso ha sido acogido con cierto recelo entre las filas socialistas por dos cuestiones fundamentales. La primera de ellas es que, en estos seis meses, no ha habido llamada alguna al PSOE en ese sentido. Es más, incluso después “del esperpento de sesión plenaria” que se celebró el día 14, “no ha habido el más mínimo acercamiento y nos consta que lo único que ha hecho ha sido hablar con el PP para ver como arreglan el desaguisado”. Quien así se expresa es la alcaldesa de Meis y expresidenta de la Mancomunidade, Marta Giráldez, que lamenta que las palabras de David Castro sobre consenso y diálogo “sean de cara a la galería, escritas por el PP provincial para poner orden en unn ente donde manda todo el mundo de ese partido, menos el presidente”. En segundo lugar, los socialistas no dan crédito a que se convoque un pleno coincidiendo con la celebración de otra sesión en uno de sus municipios integrantes. Giráldez explica que “lo hicieron hace dos semanas, cuando convocaron el pleno del esperpento el mismo día que Cambados, y ahora lo vuelven a hacer, pero coincidiendo con el pleno de Vilagarcía, que se celebra el último jueves de cada mes”. La alcaldesa de Meis apunta que “cuando estaba como presidente, cuando convocábamos un pleno, éramos muy cuidadosos a la hora de evitar que coincidiese con los de otros municipios, pero aquí lo hacen sin cerciorarse, una prueba más de que no existe mucho ánimo de consenso al tratar de coartar el derecho de acudir a los representantes del Concello de Vilagarcía. Otra cuestión que también critican los socialistas es que Castro todavía no ha dado ningún tipo de explicación de lo ocurrido en la última sesión plenaria. “Ejecutó la moción de censura por una supuesta inestabilidad entre PSOE y BNG, pero resulta que es su gobierno el más inestable, con integrantes que son como el agua y el aceite”, explica Giráldez.