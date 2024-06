Las ocasiones perdidas por Viéitez para apartar a Aspérez

La delicada situación que le fue trasladada al PP en la Mancomunidad por parte del regidor meañés Carlos Viéitez –y que emana del enfrentamiento personal con José Manuel Aspérez–, bien pudo haberse evitado por los populares en dos ocasiones.

La primera, a inicios de este mandato. Por entonces, la falta de previsión de Carlos Viéitez le llevó a no aceptar la propuesta del único edil del PP, Suso Sueiro, quien planteaba que Veciños de Meaño apoyara su candidatura para sentarse el PP meañés en el pleno de la Mancomunidade. Un apoyo que, de haberse producido, colocaría a Suso Sueiro, en detrimento de José Manuel Aspérez, que no podría reunir apoyos para ello. Si así hubiera acaecido, ya desde el inicio del período, la presidencia hubiera recaído en el Partido Popular –por cuanto su readmisión por el PP se daba ya por descontada–, y Viéitez se habría cobrado cumplida revancha política personal de Aspérez Montes.

Pero entonces pesó el no perdonar tampoco a Suso Sueiro el haber osado a última hora encabezar y fraguar una lista electoral para que el PP pudiera presentar lista a las elecciones municipales de 2023, pasando a ocupar Sueiro un espacio natural que, de por sí, se consideraba propiedad de Carlos Viéitez y su gente. Y al no haber opción alguna a la redención por la fractura abierta, el grupo de Viéitez no buscó entente alguna, sino que únicamente la readmisión pasaría por el desplazamiento de Sueiro y los suyos, tal y como así sucedió. De hecho la dimisión de Sueiro a su plaza de edil en la corporación meañesa esta primavera evidencia lo que era objetivo y se cumplió.

La segunda opción se le presentó esta primavera tras la dimisión de su hombre, Jorge Besada, en la Mancomunidade: optar por repetir votación en Meaño, eligiendo de nuevo los dos representantes, tal y como defendía el BNG. Si se hubiera votado a los dos, era impensable que Aspérez revalidara su plaza en el pleno de la Mancomunidade, ya que la edil nacionalista Rosana Domínguez, después de lo ocurrido no iba a prestar esta vez su apoyo, tal como hizo en 2023. Con ese panorama, los ocho votos de Meaño -en la práctica ahora PP- se bastarían por sí solos para repartir votos y poner a sus dos candidatos en la Mancomunidade, desplazando a Aspérez. Pero ni una ni otra opción: Carlos Viéitez escogió la más enrevesada, y abrió una crisis en su propio partido, sin medir las consecuencias y el desgaste que ello puede acarrear tanto para su nueva formación como para el presidente del ente, David Castro.

