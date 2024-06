Vilagarcía aprueba reclamar 797.071 euros a Proinsa por la falta de mantenimiento en el parking de Xoán XXIII

El Concello de Vilagarcía ha aprobado en pleno extraordinario finalizar el expediente de liquidación por la resolución del contrato de la concesión del aparcamiento Xoán XXIII, un estacionamiento de 242 plazas que el Gobierno local ha recuperado para gestión directa tras un largo proceso. Un pleno de urgencia necesario puesto que se debe cumplir con el expediente antes de que se cumplan los dos meses desde que se inició (por acuerdo de la Corporación el 25 de abril).

Con la votación a favor del PSOE y BNG, junto a la abstención de PP y EU, los representantes municipales aprobaron que Proinsa debe indemnizar al Concello con 797.071 euros. Una cifra que se deriva del presupuesto de las obras que, según el informe pericial, deberán ejecutarse para corregir las deficiencias que presentan las instalaciones por falta de mantenimiento y conservación en las que incurrió la empresa.

Cabe recordar que Proinsa solicitó la declaración judicial de nulidad del acto de reversión de la titularidad, el reconocimiento a su favor del derecho a obtener del Concello el precio de las obras e instalaciones que pasen a propiedad del Concello, así como el reconocimiento del derecho a recibir el importe de los intereses de demora.

El acto de recepción de la instalación por parte del Concello se firmó el pasado marzo. | // I. ABELLA / Diego Doval

El Concello, mediante acuerdo plenario de 29 de febrero de 2024, aprobó la resolución del contrato de concesión con los efectos correspondientes, entre ellos, la reversión de las instalaciones y servicios y, posteriormente −ya revertidas las instalaciones y verificado el estado actual de conservación y mantenimiento por el técnico competente−, por acuerdo plenario del 25 de abril de 2024, se acordó iniciar el expediente de liquidación del contrato de concesión en el que se establecía, entre otros, que no procedía indemnización económica de ningún tipo a Proinsa.

Desde el Concello apelan a pliego de cláusulas contractuales para eliminar cualquier tipo de indemnización, subrayando entre ellas que la disolución o quiebra (equiparable a la fase de liquidación) de la sociedad concesionaria descarta cualquier derecho a indemnización. Proinsa por su parte defiende que no puede producirse la reversión de las obras e instalaciones sin pago o indemnización a cambio y cifra la responsabilidad patrimonial del Concello en la cantidad de 2.772.942 euros y el coste de construcción del parking en la cantidad de 3.517.119 euros.

A este respecto desprende el informe del ente municipal que “el coste final de la ejecución material de la obra del parking ascendió, en su día, a 2.440.305,51 euros según consta en el acta de recepción provisional de la obra, de fecha 21 de julio de 2005”. Concluye además que “no procede estimar la alegación relativa al pago de una indemnización a favor de Proinsa por importe de 2.709.870,46 euros, ni indemnización económica de ningún tipo, ni por el tiempo que resta para la finalización de la concesión, ni por la amortización pendiente de las obras ejecutadas”.

El Concello entiende que Proinsa no cumplió con las cláusulas del contrato de concesión. / Iñaki Abella

Entre las razones que esgrime el gobierno local también se subraya el “deficiente mantenimiento” y los reiterados incumplimientos del contrato de concesión desde 2009. Por todo ello, la aprobación realizada en pleno también incluye denegar la devolución de la garantía definitiva, depositada en su día por la concesionaria, por importe de 18.030,26 euros, porque la resolución del contrato se ha producido por una causa imputable a Proinsa y porque existen responsabilidades pendientes de cumplir, por lo que su importe se deducirá de la cantidad de 797.071,83 euros.

La aprobación en pleno da paso ahora a un más que probable escenario judicial debido a lo alejado de las posturas en la liquidación definitiva de una concesión más que polémica.

PP y EU critican las formas del gobierno local

En el turno de palabra de los portavoces de las diferentes fuerzas, Juan Fajardo consideró que “los 700.000 son incobrables e igual tenemos que abonar a la empresa 2.7 millones. No es un tema menor, es importante y se convoca un pleno por la mañana sin reunión previa. Es una chapuza. El gobierno trata de pasar por este tema de manera administrativa, sin más debate”.

El apoyo del BNG al gobierno local hizo posible la aprobación plenaria. / Iñaki Abella

El BNG, por medio de Xabier Rodríguez, argumentó para su apoyo que “seguiremos en la línea de apoyar lo que nos aconsejan nuestros servicios jurídicos y que se resuelva lo antes posible”. Por su parte, el Partido Popular, por medio de Elena Suárez, afirmó que “seguimos sin información para poder traer al pleno solo la información justa y necesaria para cerrar pleno. Este tema nace en 2010 y en los últimos nueve años la empresa solo recibió silencio. No nos vamos a oponer al proceso, pero no vamos a apoyar una decisión unilateral del gobierno”. Cerró Alberto Varela señalando que “se trató de llegar a una conciliación, pero el Concello no debe pagar indemnización, sino al revés”.

