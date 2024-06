Un total de 27 mujeres reciben protección en Vilanova a través del programa Viogén

Una de las cuestiones que marcó la junta de seguridad que ayer se celebró en Vilanova de Arousa fue el agradecimiento de la Subdelegación del Gobierno por la colaboración del Concello en buscar un espacio en el que puedan prestar su servicio un total de 14 agentes de la Guardia Civil. El local, situado en la calle Aromas de Leyenda, ha sido renovado, al menos un año más, pero el Concello estaría trabajando en buscar un espacio mucho más estable y adecuado para la función que realiza la Guardia Civil. Mientras, no solo mantiene alquilado este local, sino que también se han alquilado varias plazas de garaje en un lugar cercano para que los agentes estacionen los vehículos oficiales. Desde la Subdelegación se destacó el buen funcionamiento del punto de atención a la ciudadanía de la Guardia Civil y se puso sobre la mesa la posibilidad de ampliar las instalaciones de cara al futuro y de que, en colaboración con el Concello, se pongan esas plazas de garaje a disposición del cuerpo. Losada no dudó en afirmar que, desde hace dos años, los vecinos de Vilanova y de los municipios limítrofes “sienten con mucha mayor proximidad la presencia de la Guardia Civil”. La presencia de este puesto en Vilanova está abocando al cierre al vetusto cuartel de Vilagarcía, donde ya solo quedan servicios como el Seprona o Fiscal y Fronteras. Ese traslado se fundamenta en que en Vilagarcía, la presencia de la Guardia Civil no es prioritaria, al ser territorio que pertenece a la Policía Nacional.