Empleados públicos en Abuso exigen a la UE que se pronuncie sobre sus denuncias

El colectivo Empleados Públicos en Abuso, presidido por la vilanovesa María Concepción Rodríguez Fariña, exige a la Comisión Europea que emita un pronunciamiento contundente y vinculante para resolver de una vez por todas la fijeza en sus puestos de trabajo de los trabajadores públicos que llevan años contratados en abuso, acabando con la situación de algunos de ellos, que llevan muchos años sin que se les reconozca como funcionarios. Es por ello que reclaman a la UE que haga cumplir el efecto útil de la Directiva 1999/70 y obligue al cumplimiento inminente, con el resarcimiento debido a todos los afectados. De otro modo y tal como ya denunciamos hace año y medio, volveremos a denunciar a la Comisión Europea por inacción y dejación de funciones, ante el Ombudsman (Defensor del Pueblo Europeo), que ya advirtió a la CE que no puede dilatar en el tiempo sus resoluciones.

El colectivo lleva tres años, de la mano del bufete de abogados Nava & Cusí, denunciando más de 11 años de inacción de la Comisión Europea ante la denuncia que se presentó en Bruselas, mientras que España acumula ya más de 24 años de incumplimientos de las directivas de la Comisión Europea, “encontrándonos ahora en el punto en que esta debe pronunciarse y resolver definitivamente las denuncias planteadas”. Esas denuncias son contra el Reino de España por no trasponer la directiva 1999/70 y contra el Tribunal Supremo por validar una Ley que no da por válida la UE, presentaron escritos de apremio para instar a la Comisión Europea a que no dilatase más un pronunciamiento demasiado alargado en el tiempo, “ésta nos emplazó a las dos sentencias que debía emitir el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, relacionadas con las prejudiciales de Madrid (sobre trabajadores laborales interinos, sentencia del 22 de febrero de 2024) y de Barcelona (sobre trabajadores funcionarios interinos, sentencia de 13 de junio de 2024), que unifica el criterio sobre todos los trabajadores públicos contratados en abuso”.

Una vez han sido publicadas dichas sentencias, en las que el TJUE reconoce que las medidas adoptadas por España, con nuevos procesos a los trabajadores abusados que ya superaron un proceso selectivo, del tipo que fuese, y en condiciones de publicidad, igualdad, mérito y capacidad, para entrar a trabajar en la administración pública y la Ley 20/21 que “ampara dichos procesos en desigualdad de condiciones con aspirantes que no sufren situación de abuso, no se ajustan a la Normativa Europea. Que ante la ausencia de medidas sancionadoras en la legislación española, que eviten que se den situaciones de abuso y por lo que la justicia española está dejando, no sólo en total desamparo, sino con ensañamiento contra las víctimas del abuso del Estado Español, la vía para acabar con dicho abuso y cumplir con la Directiva Europea sea la fijeza”.

Cargan contra el ministro de la Función Pública, José Luis Escrivá que, “en lugar de avergonzarse de mantener una situación que podría rayar en lo delictivo, dedica sus esfuerzos a buscar argucias y retorcimiento de la ley para sentenciar a miles de familias”.

