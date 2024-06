Al menos uno de los aseos del colegio de As Covas será renovado en las vacaciones navideñas

Receptividad de las autoridades educativas sobre la necesidad de renovar los aseos del CEIP As Covas-Meaño. Así se transmitió tras la visita que esta misma semana hacía el presidente de la Diputación, Luis López, que eligió este colegio para presentar el calendario competencial del órgano provincial para el próximo curso, encaminado a inculcar valores y hábitos saludables. Una visita en la que López estuvo acompañado por el director xeral de Centros e Recursos Humanos, Jesús M. Álvarez Bértolo, y cuya presencia fue aprovechada por la comunidad educativa del centro para recordarle una reivindicación que, entendían, empezaba a responder ya a una necesidad de salubridad, y que era la remodelación de los aseos del CEIP de As Covas.

Consciente, de las deficiencias, el director xeral de Centros, reconocía a la comunidad escolar que, por este curso, se había agotado el presupuesto para obras, pero que la remodelación de los aseos de este colegio se colocaría como prioridad para el curso 2024-25. Interpelado sobre el particular, el director del CEIP As Covas, Paulo Nogueira, reconocía que “nos adelantaron incluso la posibilidad de aprovechar el parón vacacional de estas próximas navidades para actuar y remodelar, cuando menos, uno de los aseos del centro, dejando el otro para luego, mejora que, si se hace con esos plazos, tenemos que darla por válida; y a esa palabra de las autoridades nos agarraremos para su cumplimiento”.

Y es que el jefe territorial de Educación César Pérez Ares había trasladado al Consello Escolar que ya en el curso pasado la Consellería había realizado el cambio integral de la cubierta del colegio, obras que se realizaban el pasado verano, y que no cabía gastar más dinero por ahora en este centro. No obstante, desde el CEIP As Covas recordaban que “la renovación de la cubierta fuera ya aprobada en el curso 2019 en plena pandemia y que, como consecuencia de aquella situación, no se ejecutó hasta el verano de 2023.”

En un comunicado anterior remitido por las familias, se apuntaba que “el estado de deterioro de los aseos es un problema no solo estético, sino que se convierte en una situación insalubre y próxima a lo peligroso para loz niños de la escuela”. “No podemos permitir -agregan- que nuestros hijos tengan que seguir utilizando unos aseos en un estado tan lamentable”.

“La situación actual -concluyen- es inaceptable y urgimos a los responsables a tomar medidas inmediatas para solucionar el problema”.