Recala en Vilagarcía el crucero con más pasaje y tripulación de toda la temporada

El puerto de Vilagarcía recibió ayer el crucero con más pasajeros y tripulación de todas las escalas previstas para este 2024. Así, el “Seven Seas Voyager”, procedente de Lisboa, atracó a mediodía en Ferrazo Norte con 700 turistas y 450 trabajadores a bordo, lo que suma un total de 1.150 personas.

A pie de muelle esperaban a los cruceristas una veintena de autobuses para ir de excursión, si bien algunos –la minoría– hicieron uso del tren turístico que la Autoridad Portuaria pone al servicio de los visitantes para que puedan conocer el centro de la ciudad.

Es la segunda vez que este buque de 206,5 metros de eslora y bandera de Gran Bahamas arriba a la capital arousana, pues ya estuvo en ella en septiembre de 2022.

Pasajeros bajando del barco a su llegada a Vilagarcía. / Iñaki Abella

En Vilagarcía suelen atracar cruceros de pequeño tamaño, ya que el calado actual no permite la navegación de grandes trasatlánticos. Por tanto la llegada de un barco con 700 pasajeros es un hecho poco habitual en el puerto arousano. No obstante el “Seven Seas Voyager” no es el crucero que desembarcó más personas en Vilagarcía, ya que la cifra récord apunta a 1.072 turistas, confirman fuentes portuarias.

La escala del buque de la naviera Regent Seven Seas tuvo una duración de nueve horas, pues estaba previsto que abandonase Ferrazo a las nueve de la noche rumbo a Ferrol.

La de este año está siendo una temporada prolífica de cruceros en Vilagarcía, con ocho escalas en todo 2024, la cifra más elevada desde 2012. El primer buque en llegar fue el “Hebridean Sky” el 6 de mayo con 104 pasajeros. El 17, día de las Letras Galegas, arribó el “National Geographic Explorer” con otro centenar de visitantes y el 19 el “Island Sky”, mientras que la escala del “Sirena” prevista para el 9 de junio fue cancelada.

