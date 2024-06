Calles más verdes, con menos hormigón y obstáculos: línea roja del BNG para aprobar el Presupuesto de Vilagarcía

Calles peatonales “accesibles, verdes e inclusivas”. Esta es una de las líneas rojas del BNG para apoyar los Presupuestos de Vilagarcía, junto con su participación en la decisión del uso del Balneario de la playa de Compostela, el que proponen destinar a escuela de hostelería. Teniendo en cuenta que el PSOE gobierna en minoría y que su entendimiento con PP y Esquerda Unida parece imposible, la formación nacionalista tiene la llave para aprobar las cuentas de 2024 tras dos años prorrogadas. El ejecutivo de Varela todavía no se ha reunido con los partidos de la oposición ni ha presentado borrador alguno.

El portavoz del BNG, Francisco Rodríguez, y su compañera de grupo, Rosa Abuín, comparecieron ayer públicamente para esbozar un documento de propuestas “perfectamente asumibles” que ya han enviado al gobierno local. “Va a ser una negociación política. El PSOE no tiene mayoría absoluta y no le queda otra que sentarse a negociar. La ciudadanía nos dio ese papel”, afirma Abuín.

En cuanto a las peatonalizaciones, los nacionalistas dejan claro que “humanizar no es urbanizar” y que “el modelo de ciudad del BNG no es el suyo”, en alusión a los socialistas. Solicitan una “actuación urgente” en Vicente Risco y con respecto a la reforma de Conde Vallellano, que el ejecutivo vilagarciano anunció que seguiría la estética de Arzobispo Lago y plaza de Galicia, “vamos a exigir que sea una calle accesible, verde e inclusiva. “Con los ornamentos en los que estamos pensando todos no vamos a aprobarlo”, advierte la concejala. “Tenemos que pensar en el medio ambiente y en las leyes europeas. Necesitamos más espacios verdes y con sombra”, recalca.

Xabier Rodríguez coincide en que “precisamos espacios para las personas que ahonden en el verde frente a algunos errores del pasado”. “Más verde, menos hormigón y menos obstáculos para personas con movilidad reducida”, resume.

Balneario

Otra de las líneas rojas del partido con el que los socialistas negociarán el Presupuesto atañe al Balneario de la playa Compostela. Como “dependerá de los centros de formación que se puedan traer a Vilagarcía” –precisa Abuín–, la petición es que al menos se consensúe su uso con el BNG.

La agrupación política es consciente de que estamos a mediados de 2024 y de que “estos Presupuestos llegan tarde”, pero aunque “no sea posible hacer nada en el Balneario en 2024, al menos que se redacte el proyecto y se ejecute en 2025”, plantea la edil. En este sentido, la concejala asegura que “el BNG no es responsable de llegar a estas alturas del año con los Presupuestos prorrogados”. “Exigiremos que las cuentas de 2025 en adelante se negocien en el primer trimestre del año”, avanza.

Cultura

En materia de cultura el Bloque pondrá sobre la mesa “bastantes líneas rojas”. Algunas de ellas pasan porque los artistas locales tengan una representación más importante en todos los ámbitos culturales y que el peso de la normalización lingüística sea mayor. Así, reivindica más cultura “en galego”, tanto en la reciente feria de “Cidade de Libro” como en eventos musicales y de otra índole.

“Hay que apostar por la cultura en mayúsculas: aumentar la agenda cultural, subvencionar entradas para las personas con menos recursos y acercar la cultura a los barrios”, proclama el portavoz del grupo, Xabier Rodríguez, quien asegura que la batería de propuestas trasladadas al equipo de Varela “servirá de pulso de confianza que nos debería tener el gobierno municipal”.

Servicios sociales

En bienestar social, Rodríguez considera que tanto el Servizo de Axuda no Fogar (SAF) como la atención psicológica “deben ser incrementadas”, al igual que las ayudas de transporte para vilagarcianos que cursan estudios superiores fuera de la ciudad.

Inversiones y mantenimiento en el rural, revitalizar el comercio local, una mayor atención a las playas y a las actividades deportivas completan el listado de demandas.

Puerto y cuarto juzgado

Asimismo, el BNG exigirá a Alberto Varela que “recoja todos los acuerdos plenarios” y que aproveche los dos miembros del Concello en el Consejo de Administración del Puerto para “hacer política” y este “no sea un órgano “de mero trámite”. Alude a la necesidad de liberar la desembocadura de O Con para frenar las inundaciones.

En relación al cuarto juzgado, el Bloque considera que la parcela del Estado susceptible de acoger la demandada ampliación “debería revertir en el Concello”.

El Concello adjudica la reparación de las aceras en Patio Saavedra El Ayuntamiento de Vilagarcía acaba de adjudicar a la empresa Montajes Eléctricos J.M. Iglesias la mejora de la accesibilidad en la calle Patio Saavedra, un pequeño vial al que se accede desde Rosalía de Castro, en las inmediaciones de la Escola de Música. Con un presupuesto de 28.015 euros financiados a través el plan Máis Provincia de la Diputación, la obra permitirá arreglar las aceras para facilitar el tránsito peatonal. Los trabajos tienen un plazo de ejecución de un mes. Esta actuación es una demanda de la comunidad de propietarios de la zona, que puso en conocimiento del Concello los problemas que se estaban produciendo debido al hundimiento de la acera en distintos puntos, lo que suponía un riesgo para los viandantes y provocaba la formación de charcos. Además, el firme presentaba un desnivel hacia la fachada de un edificio, escurriéndose el agua hacia la pared y filtrando al bajo y al sótano. Para corregir estas deficiencias, las aceras de losa hidráulica se eliminarán y tras nivelar y reparar los servicios que puedan estar afectados por el hundimiento, se reconstruirá el pavimento empleando hormigón armado. Según explican desde Ravella, “este material resulta más aconsejable ya que además de necesitar menos mantenimiento, la ausencia de desniveles en su ejecución resulta más cómodo y seguro para caminar. Solo se utilizará losa hidráulica con botones rojos en las zonas de los pasos de peatones, sistema que permite a las personas invidentes identificar las zonas seguras de cruce”.

Una ambulancia más durante todo el año para Vilagarcía La comisión en el Parlamento gallego sobre sanidad, política social y empleo debatirá hoy sobre las 10.30 horas una iniciativa del BNG en la que realiza distintas preguntas relativas a la situación sanitaria de O Salnés, como la necesidad de dotar a Vilagarcía de una nueva ambulancia de soporte vital básico (SVB) durante los doce meses del año. Según el escrito firmado por Montserrat Prado e Iria Carreira, existe “preocupación porque de nuevo el 061 tome la decisión de trasladar la ambulancia medicalizada a Sanxenxo durante los meses de verano, cuando el resto del año tiene la base en el Hospital do Salnés, en lugar de ampliar con una nueva. Una decisión que tiene consecuencias fatales para los vecinos de O Salnés porque deja desprotegida a una parte importante de la comarca al aumentar los tiempos de respuesta ante una emergencia”. El BNG preguntará en sede parlamentaria si la el 061 va a mantener la ambulancia de soporte vital avanzado (SVA) en el Hospital do Salnés o bien tiene intención de trasladarla a Sanxenxo como en veranos anteriores. “¿No le parece necesario dotar de una ambulancia de SVA y una de SVB los meses de verano para cubrir el aumento de la demanda en los concellos de Sanxenxo y O Grove?”, formulará Prado. Además de las ambulancias, el Bloque también se interesará por saber cuál es la planificación del Sergas “para solucionar los déficits en los PAC y centros de salud”. “¿Cuándo van a poner en marcha medidas estructurales para solucionar los déficits permanentes en los PACs, centros de salud y ambulancias de O Salnés?”, concluyen.

