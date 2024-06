O Piñeiriño prepara un multitudinario San Xoán con orquesta y DJs y sardinas gratis

Desde que los vecinos y hosteleros de O Piñeiriño comenzaron a organizar el “San Xoán de As Pistas”, el evento fue ganando adeptos y ya se ha convertido en la principal fiesta del 23 de junio de toda Vilagarcía. Este domingo no habrá cachadas en las playas y por tanto “no hay excusa para no acercarse al mejor barrio del mundo”, animan los organizadores.

El evento arrancará a las 22.00 horas con el reparto de 300 kilos de sardinas de forma totalmente gratuita. Los asistentes también tendrán la opción de comprar raciones de churrasco con patatas.

La verbena propiamente dicha dará comienzo a las 23.00 horas con la actuación de la orquesta Marbella que hará vibrar a este “barrio de moda”, presumen sus moradores.

Además de la orquesta, se subirán al escenario del festival varios DJs, como Dumore, Mike Martin, MRJ y Rubén Rey.

Desde la comisión de fiestas de San Xoán As Pistas y la asociación vecinal Breogán recuerdan que el acceso al recinto del evento y a los conciertos es abierto y gratuito para todo el mundo.

Los vecinos que quieran colaborar con la hoguera aportando madera pueden hacerlo a lo largo de toda esta semana.

Aunque la actividad principal transcurrirá el domingo 23, es decir, la propia noche de San Xoán, en la víspera, el sábado, a partir de las 20.00 horas actuará la Banda de Música de Vilagarcía en la calle Camilo José Cela. La asociación vecinal agradece tanto a la agrupación como al Concello su colaboración y “predisposición para hacer de este un fin de semana inolvidable”.