A Illa clama por una reforma del colegio Torre-Illa tras reventar una tubería e inundar un aula

Los escolares terminan el viernes el curso pero no se llevarán ese día las notas a casa. Aunque este es un procedimiento habitual en los institutos, no ocurre lo mismo con los colegios, ya que habitualmente se entregan las calificaciones en papel el último día de clase, prácticamente de forma simultánea a la subida de las mismas al sistema Abalar (las familias pueden verlas a través de una app). Según distintas fuentes del sector educativo, este año la Xunta ha determinado que las evaluaciones deben realizarse después del 21 de junio, por tanto al coincidir inmediatamente el fin de semana, no será hasta el lunes 24 cuando –como muy pronto– se reúnan los equipos docentes. Es el caso del CEIP Rosalía de Castro, de Carril. La previsión de la dirección es poder subir las notas al Abalar el lunes a mediodía después de realizar las evaluaciones esa misma mañana. En el IES Castro Alobre también harán evaluación el lunes pero no entregarán las notas hasta el martes 25. Muchos centros de Primaria reunirán a sus profesores el martes para entregar las calificaciones el miércoles. Así, todos los alumnos, tanto de Primaria como de Secundaria, recibirán sus notas con posterioridad a la fiesta de la hoguera de San Xoán, la cual tiene un gran arraigo en Galicia. El problema que le surge a algunas familias es que el día de recogida de las notas no hay transporte escolar al tratarse de una jornada no lectiva. Si bien no es obligatorio ir a buscar las calificaciones de forma presencial (puesto que están colgadas en Abalar), a una buena parte de los escolares les gusta hacerlo, por lo que tendrán que llevarlos sus familiares. Así las cosas, ahora la Consellería de Educación unifica los criterios para Primaria y Secundaria, de forma que en ambos niveles las evaluaciones se realizan después de finalizar las clases. Quedan dos meses y medio de vacaciones por delante hasta que el 11 de septiembre toque regresar a las aulas.