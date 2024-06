Castro aboga por el diálogo y espera sentarse con Viéitez para analizar lo ocurrido en el pleno de la Mancomunidade

Cinco días después de lo ocurrido en la Macomunidade, José Aspérez sigue manteniendo el mismo discurso frente a los que permanecen callados. “No me siento peor ni mejor, pero preveía que esto podría ocurrir mientras, otros, incrédulos, no lo quisieron ver”. Las declaraciones de Luis López, presidente del partido en la provincia, en las que aseguraba que no se le iba a abrir expediente a Carlos Viéitez por romper la disciplina de partido no hacen mella en su posición. “Entiendo que los partidos que se consideran serios tienen estatutos que deben cumplirse y mecanismos para mantener la cohesión; no voy a meterme en como se hacen las cosas en otra casa, pero en la mía procuro que los valores prevalezcan y reaccionar, enmendar y corregir disciplinariamente lo que se ha hecho mal; cualquier entidad que se precie, debería hacer lo mismo”. Las aguas siguen corriendo bravas en el seno del PP y los encuentros continuaban ayer para tratar de suturar la herida lacerante que se ha abierto.