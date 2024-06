Giráldez advierte de que “la mancomunidad es un club de amigos a punto de romper”

El edificio de Exposalnés, en Cambados, acoge hoy, a partir de las 20.00 horas, el que puede ser uno de los plenos más conflictivos en la larga historia de la Mancomunidade, ente que ha sido fundamental para el crecimiento de todos los municipios de O Salnés. No en vano, el antiguo consenso que existía entre los integrantes de la misma parece haberse volatilizado a raíz de la moción de censura que David Castro, alcalde popular de Ribadumia, encabezó contra la socialista Marta Giráldez, alcaldesa de Meis.

La ausencia de ese consenso se escenifica en muchos aspectos, pero donde más se puede ver es en el diseño del presupuesto para este ejercicio, un documento que llegaba al pleno totalmente mascado y decidido en la comisión de alcaldes y que, por primera vez, llegará sin que los alcaldes del PSOE hayan aportado en su redacción. Marta Giráldez recordaba ayer que “tendremos una comisión ejecutiva con media hora de antelación al pleno y se nos ha pasado la documentación ya que, desde el mes de enero, no ha habido ningún tipo de contacto con nosotros”.

La alcaldesa de Meis recuerda que el presupuesto “se aprobaba siempre con consenso de los alcaldes, tanto en mi mandato como en los anteriores, y esta va a ser la primera vez que esto no sucede”. Insiste Giráldez en recordar que “este ente es una administración voluntaria, un club de amigos en el que estás porque quieres, pero si va a pasar esto, si para lo único que van a querer a estos concellos es para pagar tan solo, sin permitirnos aportar ..., ¿Qué amigo decide estar en un lugar de forma voluntaria si no se le trata bien?”.

La socialista advierte al presidente de la entidad que “está cogiendo un camino que puede llevar a que rompa; es cierto que el vínculo de los concellos con la Mancomunidade no es igual; hay municipios que tienen unos servicios, hay otros que tienen menos; y los hay que están en la Mancomunidade por solidaridad, pero como ya hizo el pasado mandato el Concello de Vilanova, podemos dejar de pagar lo que nos corresponde en servicios que no vayamos a utilizar, y eso no va a ser bueno para una entidad como esta”. Giráldez garantiza que su formación acudirá al pleno porque “queremos debatir y argumentar sobre todo lo que está pasando.

La crisis de la liberación y la vicepresidencia

Los puntos más conflictivos, que pueden provocar que los diferentes concellos de la comarca que no están bajo el gobierno del PP opten por dejar de realizar aportaciones solidarias a la Mancomunidade son la liberación para José Aspérez y el nombramiento como vicepresidenta para Sabela Fole, dos propuestas que para el PSOE son “líneas rojas que no vamos a traspasar”. En el primero de los casos, los socialistas no están dispuestos a que los municipios que gestionan abonen un solo euro de la liberación parcial de Aspérez, ya que consideran que los 26.500 euros que le van a costar a la Mancomunidade son en “pago” por haber propiciado el cambio de presidencia en el ente. Además, ponen en duda la capacidad de gestión del elegido en ese ámbito, con el que nunca ha estado relacionado. Por su parte, otorgar la vicepresidencia a la líder de la oposición en Cambados tiene como objetivo, para los socialistas, intentar cambiar el equilibrio de poderes que en este momento existe en la junta de alcaldes. Fole pasaría a formar parte de esa junta de alcaldes, donde se igualarían las fuerzas, con cinco alcaldes socialistas y otros cinco representantes del PP, por lo que en votaciones ajustadas, las decisiones serían refrendadas por el voto de calidad del presidente. El BNG y el resto de fuerzas de la izquierda tampoco están por la labor de apoyar esas dos propuestas, aunque en el pleno los conservadores tendrían la mayoría suficiente para hacerlo en solitario al contar con 14 representantes.

El PP lamenta que no asuma la pérdida del ente Mientras el PSOE sigue censurando los nuevos procederes de la Mancomunidade de O Salnés desde la llegada de David Castro a la presidencia, el PP pide a Marta Giráldez que asuma de una vez la pérdida de la presidencia del ente, “más propia de una pataleta infantil que de una actitud democrática”. Desde la formación le recuerdan a la alcaldesa de Meis que “es la única de la comarca con un gobierno en mayoría del PSOE”, por lo que el resto “están integrados por formaciones completamente distintas que no se ponen de acuerdo en nada, aunque eso suponga perjudicar gravemente a sus vecinos”. La formación recuerda que hubo una comisión ejecutiva de alcaldes a la que no asistieron los representantes socialistas, a lo que se suma que el de hoy será el tercer pleno del año, “cumpliendo los estatutos, que especifican que deben ser cada dos meses”.

