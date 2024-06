O ciclo sobre Wim Wenders segue en A Illa con “O ceo sobre Berlín”

O Cineclube Entrecortiñas continúa adiante co ciclo que ten como gran protagonista ao cineasta alemán Wim Wenders. Nesta ocasión, a película que se vai a proxectar será “O ceo sobre Berlín”, cuxo pase será hoxe, a partir das 20.00 horas, no Auditorio da Illa. A actividade desenvólvese na Illa grazas á colaboración do Goethe Institut de Madrid.

A película é unha das máis coñecidas do xenio cinematográfico alemán. Foi gañadora do premio ao mellor director en Cannes, e cunha tenra e improvisada actuación de Peter Falk, convértese nunha hipnótica meditación filosófica que atopa a orde divina no caos cotián. A sinopse da película céntrase en dous anxos, Damiel e Cassiel, planean polas rúas de Berlín, observando a bulliciosa poboación. Cando Damiel namora da solitaria trapecista Marion, o anxo desexa experimentar a vida no mundo físico e descobre que é posible que tome forma humana.

