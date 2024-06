“Intentaré que se solucione lo antes posible el mal estado de la playa de O Preguntoiro”

El ascenso de Juan Andrés Bayón Rolo (Vilagarcía, 1998) en el Partido Popular ha sido meteórico. Empezó a militar en Novas Xeracións con Raúl Santamaría (amigo personal desde la infancia) en 2015 coincidiendo con la repetición de unas elecciones generales y actualmente, con solo 26 años, además de ser concejal en el grupo municipal en la corporación vilagarciana, acaba de estrenarse como el diputado más joven del PP en el Congreso. La renuncia de Ana Pastor lo catapultó a Madrid, donde el martes juró su nuevo cargo con “ mucha ilusión y responsabilidad”. Bayón garantiza que el PP de Vilagarcía aprovechará su “situación prácticamente privilegiada” para defender los intereses de los vilagarcianos en todas las instituciones, al tener a Raúl Santamaría en el Parlamento gallego, a él en el Congreso y a Elena Suárez como jefa territorial de la Consellería do Mar en Vigo.

– ¿Es el diputado más joven del Congreso?

– En el grupo parlamentario del PP, que cuenta con 137 diputados, sí soy el más joven, pero de toda la Cámara seguro que no porque hay una chica del PSOE también del 98 pero del mes de abril, y yo soy de enero, por tanto soy unos meses mayor. Creo que soy el segundo más joven aunque en el podio estoy seguro, en el TOP 3 [sonríe].

– ¿Cuáles son los principales problemas de Vilagarcía que intentará resolver desde el Congreso?

– Cuando fueron las elecciones generales defendí que íbamos a trabajar en tres ejes con el gobierno central. Por una parte está la creación del cuarto juzgado. Presentamos una moción en Vilagarcía para que el gobierno local reclamara al Ministerio de Justicia el nuevo órgano, que los concede de forma discrecional, y ahora desde el Congreso lo voy a seguir pidiendo porque es una necesidad en la que creo, ya por deformación profesional y porque afecta a Vilagarcía y a todo el partido judicial. En cuanto al transporte, es fundamental aumentar las frecuencias de los trenes Avril si queremos que Vilagarcía continúe abriéndose a España y al mundo. También pedimos este incremento desde el pleno de Vilagarcía y en concreto un tren que sale a las seis de la mañana de Vigo que facilita hacer trámites en Madrid y en Barcelona y poder regresar el mismo día.

El joven diputado vilagarciano, conversando en el Congreso. / FDV

En cuanto a asuntos provinciales, pues tengo que defender a toda la provincia, es prioritario actuar sobre las carreteras nacionales, que están en un deficiente estado de conservación. Mis compañeros ya presentaron una iniciativa. Se necesitan asfaltados y mejoras de seguridad vial.

Por último, algo que compete al Ministerio de Transportes si no me equivoco, es la mejora de la playa de O Preguntoiro en Vilaxoán, que está en un estado muy malo. Ya lo pedimos desde el grupo municipal y ahora como diputado intentaré solucionarlo lo antes posible. La ventaja que tengo es que llevo un año en la corporación de Vilagarcía y como muchos temas trascienden las competencias municipales, al conocer las nacionales y estar ahora en el Congreso tenemos la oportunidad de disponer de un enlace entre la política municipal y la estatal. Estamos en una situación prácticamente privilegiada que intentaremos aprovechar lo máximo posible en beneficio de los vilagarcianos al estar Elena en la Consellería do Mar, Raúl en el Parlamento gallego y yo en el Congreso.

"Llevaré ideas no solo del PP, también del PSOE, de Izquierda Unida y del BNG; de todos los partidos siempre que sean ideas buenas para los vilagarcianos"

– ¿Compaginará su acta de diputado en el Congreso con la de concejal en la corporación de Vilagarcía?

– Yo estoy a disposición del partido y de lo que considere que es lo mejor. En principio sí que las compaginaré porque aprovecho el enlace y el hecho de estar en los dos sitios. Al defender temas municipales puedo defenderlos también aquí [en Madrid]. Llevaré ideas no solo del PP, también del PSOE, de Izquierda Unida y del BNG; de todos los partidos siempre que sean ideas buenas para los vilagarcianos.

– ¿Qué fue lo que más le llamó la atención en su estreno en el hemiciclo?

– La verdad es que el hemiciclo es precioso, es una cuna de la cultura, tiene figuras de inmenso valor. Después de jurar miré hacia arriba y además de pensar en el agradecimiento a todas las personas que han hecho esto posible, a todos los vecinos de la provincia que votaron al PP, me vino esa responsabilidad: estás aquí, hay unos vecinos que han confiado en ti y tienes que cumplir con las expectativas. Intento ponerme al día con la mayor rapidez posible, y por otro lado, con los compañeros del grupo estoy superagradecido, son muy majos, me brindaron una acogida espectacular. Soy el pequeño y el nuevo [se ríe].

"En principio compaginaré mi acta de concejal en Vilagarcía con la de diputado en el Congreso"

– Imagino que vivirá a caballo entre Vilagarcía y Madrid.

– Las sesiones plenarias son los martes, miércoles y jueves, pero también hay comisiones. De momento todavía no me adscribieron a ningún pero el lunes ya tendrá alguna asignada. Con respecto a las previsiones, aquí no hay una antelación de seis meses vista. La orden del día se fija siete días antes del pleno y hay que ajustarse como se puede. Ahora estaré dedicado en exclusiva aunque intentaré estar lo máximo posible en la provincia para escuchar a los vecinos, que es mi encomienda.

– ¿Avión o tren?

– Depende. Si puedo, el tren, porque lo cojo en Vilagarcía, me gusta mucho y me resulta más cómodo porque puedo trabajar en el viaje. Vine la semana pasada en tren y ayer en avión por tema de horarios.

