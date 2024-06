Vilanova prohíbe las hogueras en los arenales del municipio en San Xoán

Hace casi dos décadas, la playa de O Terrón, en Vilanova de Arousa, era uno de los grandes centros de la movida nocturna en San Xoán. Cientos de hogueras poblaban el arenal durante el solsticio de verano en una fiesta que incluía conciertos durante toda la noche. Sin embargo, los continuos desmanes que se registraban en el arenal, unido al estado en el que quedaba la playa acabó provocando que se prohibiese la fiesta.

Desde entonces, el Concello de Vilanova ha optado por prohibir cualquier tipo de actividad en los arenales durante esa noche, garantizándose que, al día siguiente, playas de la importancia de As Sinas y O Terrón se encuentren en perfectas condiciones para su uso por parte de los bañistas, que suelen familias del municipio y de los turistas que ya comienzan a poblar el municipio. Las hogueras podrán realizarse en cualquier punto del Concello, siempre y cuando se guarden una serie de precauciones y de que se comunique la existencia de la misma al Concello.

También se tratará de evitar la celebración de “raves” o fiestas descontroladas en las proximidades del litoral o de las viviendas de alguno de los núcleos del municipio, eventos que no es la primera vez que ocurren después de haber sido publicitados por las redes sociales. De hecho, el alcalde, Gonzalo Durán, pedirá a la Policía Local que esté pendiente de este tipo de eventos para evitar que lleguen a celebrarse.

Aquellas hogueras que no estén autorizadas por el Concello o no presenten la solicitud, no podrán llevarse a cabo. Dos días antes de la fiesta, el concello publicará en sede electrónica la relación de autorizaciones que ha otorgado a fin de que los interesados sean conocedores de la decisión. Entre las premisas que deben cumplir las hogueras se encuentran la de tener unas dimensiones máximas, evitar la quema de material inflamable como neumáticos, plásticos o aceites y no abandonar la zona donde se ha realizado la hoguera antes de que esta se encuentre totalmente apagada. La mayor parte de las hogueras se van a situar cerca del litoral en terrenos particulares y el Concello espera que no se registren incidencias.