"Cuando hablamos de prostitución, en España todo está rodeado de mitos y mentiras"

Lorenzo Silva (Madrid, 1966) es uno de los grandes referentes de la literatura contemporánea. Sus novelas policíacas e históricas suman más de 2,5 millones de lectores y ganó el Premio Planeta 2012 con “La Marca del Meridiano”. Hoy estará en “Vilagarcía, Cidade de Libro” para presentar junto con Noemí Trujillo (Barcelona, 1976), autora de catorce poemarios, libros infantiles y juveniles, “La innombrable”, la tercera entrega de las aventuras de la inspectora Manuela Mauri después de “Si esto es una mujer” (2019) y “La forja de una rebelde” (2022). Ambos escritores estarán firmando libros (19.00 horas) en la Praza da II República y a las 20.30 compartirán “conversa ao solpor” con Arantza Portabales, Pedro Feijóo y Rober Caggiao.

– Hoy se estrenan en “Vilagarcía, Cidade de Libro”. ¿Qué esperan de esta atípica feria en la que varios escritores comparten escenario y conversan con el público?

– Lorenzo: Durante catorce años tuve la oportunidad de organizar un festival literario sobre novela negra en la ciudad en la que vivo, Getafe, y descubrí que además de construir cultura también puedes construir ciudad. Las ciudades que apuestan por el libro como vector para hacer ciudadanía son las inversiones más rentables que se puede hacer desde la administración pública. Siempre que me invitan a iniciativas como esta, con originalidad y personalidad, creo que es uno de los mejores lugares donde puede estar un escritor.

Noemí Trujillo. / Cedida

– ¿Ya conocen la ría de Arousa? ¿Qué fue lo que más les llamó la atención de esta zona de Galicia?

– L: Sí, hemos estado. Yo más veces porque trabajé en una compañía con la que venía frecuentemente a Galicia y Noemí un par de veces de vacaciones. Ella es de Barcelona y de la meseta; a los mesetarios nos llama la atención el mar y el verde. Parece un tópico pero es así. También el horizonte del océano, que es distinto.

– Noemí: Es una tierra hospitalaria donde me he encontrado siempre muy a gusto, como en casa. Y en los encuentros con lectores siempre he podido encontrar diálogo.

– Hoy presentan en Vilagarcía la tercera parte de las aventuras de la inspectora Manuela Mauri, una novela que lleva apenas un par de semanas en las librerías. ¿Qué se encontrarán los lectores en “La innombrable”?

– N: El lanzamiento fue el 22 de mayo. Hay varias formas de interpretar el libro. Una de ellas es un primer acercamiento, una revisión del cuento de Caperucita Roja llevado a la novela negra y al siglo XXI. En algunos casos lo están considerando un libro-protesta, un libro combativo que pone sobre la mesa el debate sobre la prostitución en la sociedad española. La EBAU canaria incluyó un artículo periodístico que abordaba el modelo prostitucional español. La otra opción en la EBAU canaria era un poema de Machado. Nosotros desde la ficción y la novela negra planteamos el debate sobre la prostitución en España. Quiero hacer hincapié en que cuando hablamos de prostitución, en España todo está rodeado de mitos y de mentiras, por eso el primer capítulo se titula “La Mentira”. Queremos acabar con los mitos de la prostitución.

– ¿Habrá una cuarta entrega?

– N: Estamos pensando en ella pero será dentro de un tiempo porque uno de los problemas que yo tengo es que escribo despacio. Manuela Mauri es una conservación que mantenemos Lorenzo y yo desde hace cinco años y que sigue muy viva. Yo creo que sí habrá una cuarta entrega.

– ¿Consideran que la cultura y la lectura gozan de buena salud ?

– L: Depende con qué lo compares. Si comparamos con lo que podía ser la tradición, hoy en día hay más gente alfabetizada, más bibliotecas y recursos que nunca. Tenemos una industria editorial bastante potente con capacidad de llegar a muchos públicos. Pero podríamos caer en triunfalismos. Yo prefiero compararlo con lo que podríamos ser, y creo que estamos lejos de lo que podríamos hacer para que la lectura formara parte de la vida de más personas. Deberíamos inculcar el amor por la lectura desde edades más tempranas y tener unos lectores que pudieran serlo de lecturas más variadas y de más nivel. No trabajamos como podríamos el fomento de la lectura y la curiosidad. No tenemos tantos lectores como corresponde a nuestro desarrollo socioeconómico. Fomentamos mejor el deporte (cosa que me parece muy bien) que la inquietud intelectual que se traduce en la lectura. Y por tanto fomentamos menos la capacidad de reflexión y el sentido crítico.

– ¿Qué mensaje les lanzarían a los jóvenes?

– L: Tienen el privilegio de un acceso casi ilimitado a la lectura. Es algo que no le pasaba a los niños de mi tiempo. Tienen un privilegio que en el mundo cientos de millones de niños no tienen.

Lúa Mosquetera, durante el recital ayer por la tarde en Cidade de Libro. / Noé Parga

Lúa Mosquetera, Ismael Ramos y Afra Torrado abrieron la feria con poesía La cuarta edición de “Vilagarcía, Cidade de Libro” arrancó ayer en la Praza da II República con un recital poético homenaje a Pablo Neruda al cumplirse un siglo de la publicación de “Veinte poemas de amor y una canción desesperada”. Organizada por la Mesa das Verbas, la actividad dio la oportunidad a una veintena de personas de recitar los versos del Premio Nobel chileno. A continuación Lúa Mosquetera, acompañada del músico Pablo Seijas, protagonizó otro recital de poesía como aperitivo del plato fuerte de la jornada: la “conversa ao solpor” moderada por Susana Pedreira que compartieron la poetisa de Miño, Ismael Ramos y Afra Torrado. Para el público familiar estuvo en el “recuncho dos contos” Eduard Velasco interpretando su libro “Animalario de ler a diario”. Tras “Cen poemas de amor...”, hoy Cidade de Libro girará en torno a “VGA en negro”.

Público asistente a la feria ayer. / Noé Parga

Ismael Ramos, firmando ejemplares, ayer. / Noé Parga

