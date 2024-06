La comunidad escolar del CEIP As Covas estalla contra unos aseos “precarios”

El Consello Escolar del CEIP de As Covas, en el Concello de Meaño, traslada su decepción por el hecho de la que la jefatura territorial de la Consellería de Educación haya comunicado hace unos días que este verano no ejecutará la remodelación de los aseos, a pesar de tratarse una demanda que esta comunidad escolar mantiene desde hace años.

El jefe territorial de Educación, según explica el Consello Escolar en su comunicado, argumentó para ello que en el curso pasado la Consellería había realizado el cambio integral de la cubierta del colegio, obras que se realizaban el pasado verano.

No obstante, desde el CEIP As Covas se precisa que “la renovación de la cubierta fue aprobada en 2019, y a causa de la pandemia no se ejecutó hasta el verano de 2023”.

Además, lamentan que “en las reuniones mantenidas con el jefe territorial en los últimos cursos se dejaba entrever la viabilidad de la obra de reposición de los aseos”.

En un comunicado remitido a las familias alertan de que “el estado de deterioro de los aseos es un problema no solo estético, sino que se convierte en una situación insalubre y próxima a lo peligroso para los niños de la escuela”.

Por eso “no podemos permitir –agregan– que nuestros hijos tengan que seguir utilizando unos aseos en un estado tan lamentable”.

“Inaceptable”

Llegan a decir que “la situación actual es inaceptable, y urgimos a los responsables a tomar medidas inmediatas para solucionar el problema”.

El Consello Escolar apunta que acumulan ya una década con escritos dirigidos a Educación reclamando esta actuación, a lo que se sumó el alumnado haciéndose eco de ello en sus asambleas de aula, en sesiones de Consello Escolar de la Infancia, la junta de delegados y hasta en las coplas del Entroido y la Festa dos Maios.

Modelo educativo

También el Concello de Meaño trasladó una petición propia sobre el asunto a la Consellería de Educación, pero hasta ahora sin encontrar respuesta.

Una situación que se arrastra en el centro a pesar de que, paradójicamente, se considera un referente por su modelo educativo, lo cual viene avalado por los premios recabados en los últimos años.

Un CEIP As Covas que incluso está captando la atención de otros centros escolares de Galicia y también del exterior de la comunidad, con docentes que quieren conocerlo de primera mano.

