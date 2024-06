Despedido un trabajador de Renfe en Vilagarcía al dar positivo por cánnabis

Un operador comercial de Renfe, que trabajaba en la estación de Vilagarcía de Arousa, fue despedido tras dar positivo en cánnabis en una prueba de detección de drogas. El trabajador acudió a la justicia para tratar de revertir la situación, pero tanto el Juzgado de lo Social n.º 4 de Vigo como el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) han dado la razón a la compañía ferroviaria.

"No es entendible, y sí plenamente rechazable, que sus trabajadores consuman drogas, ya no solo por su propia seguridad, la de sus compañeros y consumidores, sino incluso por la imagen de la propia empresa", esgrimen los magistrados del TSXG en una sentencia emitida el pasado mes de abril.

El hombre comenzó a trabajar para Renfe Viajeros en agosto de 2022, y tras firmar varios contratos temporales, consiguió el indefinido en julio de 2023. Sin embargo, unas semanas antes había sido sometido a las pruebas médicas de la empresa, entre las que se incluye un test de drogas y de alcoholemia. En ese control —para el que "consintió la toma de muestras biológicas"— se detectó la presencia de cánnabis (34,4 ng/ml), tras lo que la compañía extinguió la relación laboral. El THC se puede encontrar en la orina hasta tres días después del consumo si este es puntual, periodo que se amplía hasta un mes si es habitual.

Pasajeros en la estación de tren de Vilagarcía / Iñaki Abella

Cláusula aceptada

Tanto el contrato de trabajo como el convenio colectivo vigente incluyen los empleados deben superar el reconocimiento médico y las pruebas psicofísicas "a fin de verificar la aptitud" para el desempeño del puesto. Los magistrados consideran que Renfe ha actuado de manera correcta, al basar el despido en esa cláusula, "que reúne todos los requisitos necesarios para su validez, ya que fue aceptada libre y voluntariamente" por ambas partes.

La sentencia del TSXG recuerda que el contrato de trabajo se puede extinguir "por las causas consignadas válidamente en el contrato de trabajo, salvo que las mismas constituyan abuso de derecho manifiesto por parte del empresario". La resolución plasma que no existe tal abuso de derecho y subraya que la compañía "no ha incurrido en conducta abusiva, fraudulenta, desproporcionada o torticera, fundada en informes inciertos, inexactos, ya que no se aprecia inexactitud, inveracidad, exceso o desproporción".

"El positivo detectado, en un juicio de razonabilidad y proporcionalidad, se entiende suficiente para la valoración de la situación del actor como de ineptitud para el desempeño de su puesto de trabajo", concluyen los magistrados. Entre las tareas de un operador comercial se encuentran resolver dudas, informar sobre el mejor modo de realizar un itinerario o vender los billetes.

