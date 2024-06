Vilanova redescubre los antiguos oficios y las tradiciones populares

El campo de la fiesta de la parroquia vilanovesa de Baión fue ayer un lugar que permitía viajar al pasado, regresar a un mundo que para los más jóvenes es totalmente desconocido pero que no hace tanto tiempo que existió. En esa explanada se asentaron una veintena de artesanos que no solo expusieron sus trabajos, sino que mostraron a todo el que se paraba unos minutos a su lado como se elaboraban, hace 50 años, desde cestas a zocas, pasando por elementos de latón o de arcilla. La VII edición de la Mostra de Oficios, Tradicións e Xogos Populares, organizada por la sección de voluntariado de O Castro de Baión, volvió a ser un éxito rotundo de afluencia, especialmente de familias para mostrar como se hacían las cosas a los más pequeños. En las tradiciones también destacaron todo tipo de actividades, desde la malla tradicional, a la corta de toxo o los cantos de taberna, pasando por “debullado” de maíz o la exhibición de los bueyes llevando un carro del país. Por la noche, el campo de la fiesta acogió la celebración de la “Noite Meiga”, en la que no faltaron los tradicionales conjuros con “mouchos, coruxas, sapos, bruxas e ... lobos”. Después llegaría el desfile de la Santa Compaña, a cuya finalización, no faltó el reparto de la también tradicional queimada.

uno de los artesanos que se encuentra en Baión. / Noé Parga

Las actividades continuarán en la jornada de hoy desde las 11.00 hasta las 20.30 horas, cuando el grupo “Añoranza” se encargue de despedir un evento que suma, cada año que pasa, una mayor colaboración por parte de otras asociaciones y de una mayor participación de artesanos.

