Un verano sin música en los chiringuitos de la playa

La próxima temporada de playa puede ser más multitudinaria que nunca, ya que se espera una masiva afluencia de visitantes a la comarca, pero también menos ruidosa que de costumbre.

Y todo por la prohibición de tener música en los chiringuitos de playa, que es solo una de las exigencias introducidas para garantizar la convivencia en las zonas de baño, donde además se endurecen algunas medidas para preservar los valores medioambientales.

Así lo destaca el alcalde de O Grove, José Cacabelos, cuando anuncia a través de FARO DE VIGO que el día 15 comienza la temporada de playas en su municipio con socorristas y todo, a pesar de no haber solicitado banderas azules.

Advertencia de Costas

Al anunciarlo también explica que “Costas ya nos advirtió de que este año no puede haber conciertos en los quioscos porque no son una discoteca ni un local de espectáculos que pueda funcionar hasta altas horas de la madrugada, sino que son establecimientos para dar un servicio de bebidas y comidas a los usuarios de las playas”.

Dicho de otro modo, que “hemos prohibido la música en director en cualquier quiosco, y además vamos a ser estrictos al exigir que cada chiringuito instale obligatoriamente y atienda convenientemente un baño de atención al público”.

La radiante imagen que ofreció estos días la playa de A Lanzada, durante la llamativa bajamar. / M. Méndez

Reconoce así que “se van a controlar mucho más que antes” estos servicios de temporada, incluyendo la obligatoriedad de no exceder los 50 metros cuadrados de terraza.

Pero eso no es todo, sino que los concesionarios “van a tener que hacer un buen trabajo diario de limpieza y cuidado del entorno para que los quioscos presenten siempre las mejores condiciones estéticas posibles”.

Abundando en ello, Cacabelos sostiene que “los inspectores de Costas y desde el Concello vamos a vigilar para que se cumplan estas nuevas condiciones, pues aunque estamos pendiente de hacer una consulta para ver si se permite el hilo musical, a priori está prohibida la música en directo”.

La propuesta de quioscos para A Lanzada y Raeiros. / FdV

Esto se debe a que “siempre hay quien se excede, aprovechando que los quioscos en O Grove generan unos ingresos económicos enormes, por eso algunos empresarios quieren aprovechar para explotar los como si fueran restaurantes, salas de conciertos, discotecas o pubs, incluso haciendo una mezcla de todo”.

Tanto es así que “antes incluso algunos tenían la música hasta las tres o cuatro de la madrugada en vez de cerrar a las doce de la noche; y un quioscos no es un negocio 24 horas ni una discoteca”, espeta el regidor.

Competencia desleal

Deja claro así que “no se puede pretender captar con una licencia de quiosco de playa a los clientes de salas de conciertos, pubs, restaurantes y demás establecimientos”.

Todo esto sale a relucir a raíz del proceso de contratación de los servicios de temporada, tales como dos quioscos de 20 metros cuadrados de superficie cerrada, y 50 más de terraza abierta –con aseo– en A Lanzada.

Donde también se oferta ocupar 300 metros cuadrados con 100 hamacas en la zona Sur y otras tantas en la zona centro del arenal.

En la playa de Raeiros también se adjudicará un quiosco con 70 metros cuadrados totales y baño público, mientras que para la playa de A Barrosa se sacaron a concurso diez unidades de paddle surf y diez canoas.

Uno de los platos de bonito servidos en el Bruma. / Manuel MéndezAntonio Touriño

El procedimiento abierto por el Concello de O Grove también se refiere a una decena de hidropedales y otras tantas canoas para Area Grande y a un espacio de 15 metros cuadrados en Mexilloeira para la escuela de kitesurf.

Area de Reboredo se beneficiará de otro quiosco con aseo –igualmente de 20 y 50 metros cuadrados–, junto con diez unidades de paddle surf.

Justo al lado, en Area das Pipas, se permitirá un chiringuito de 20 metros cuadrados cerrados y 50 abiertos; al igual que en Lavaxeira, en ambos casos con aseos.

Ni que decir tiene que estos servicios y la existencia de decenas de arenales más harán de esta localidad, conocida por muchos como la “península de las playas”, un destino preferente en el inminente verano.

Un foco de atracción al que también contribuye, y de manera decisiva, la baza gastronómica.

Este fin de semana, sin ir más lejos, con las jornadas de exaltación del bonito, que impulsa Empresarios Grovenses de Bens e Servicios (Emgrobes) y la fiesta de exaltación de la carne de vaca cachena, que organizan esta tarde los comuneros de San Vicente.

El comedor del hotel Castro estuvo ayer a tope. / Manuel MéndezAntonio Touriño

“No cabe duda de que somos uno de los pueblos que más actividad generan en Galicia para favorecer la desestacionalización y arropar a la restauración y al sector turístico en su conjunto”, reflexiona el alcalde.

Se refiere a “un programa anual muy destacado que va desde el Entroido a la Festa do Marisco y las jornadas del centollo, pasando por el Pinchanogrove, la media maratón celebrada recientemente, la regata de piragüismo y estas jornadas gastronómicas del bonito que ayudan a atraer gente en temporada baja”, esgrime el máximo mandatario.

Congreso iberoamericano

Quien no se olvida de aludir al V Simposio Iberoamericano de Química Orgánica (Fifth Iberoamerican Symposium on Organic Chemistry), a desplegar por la Universidade de Santiago de Compostela (USC) en el Auditorio Municipal Escuela de Música del 11 al 14 de septiembre.

“Es una cita que se ahora se hace posible porque disponemos del Auditorio y puede reunir a unas 300 personas, l cual también constituye una importante promoción turística, manifiesta Cacabelos.

En resumen, que “somos un destino gastronómico de primer nivel que con las citadas y otras muchas actividades potenciamos enormemente los demás recursos de los que disponemos, como el parque infantil de la Aldea Grobit, los barcos de pasaje y las playas , que cada vez atraen a más gente en temporada baja”.

Buenas expectativas

José Antonio Cacabelos Rico, está convencido de que, si el tiempo no lo estropea, la temporada alta que arranca en su pueblo el próximo sábado puede ser “fantástica”, con los consiguientes beneficios para la economía local, pero también con muchos problemas añadidos.

“Hablé con diferentes empresarios y todos me trasladan que las reservas están ya a un nivel muy bueno, por lo que podemos estar ante un verano que hará historia”, sostiene el regidor, sabedor de que decenas de miles de personas volverán a desplazarse a su municipio.

Cacabelos y las ediles Ángeles Domínguez y Noemí Outeda, ayer. / FdV

Por eso aprovecha para volver a insistir “en la necesidad de que la Xunta o la Federación Galega de Municipios e Provincias articulen algún tipo de mecanismo para mejorar la financiación de destinos turísticos tan importantes, pero tan limitados económicamente, como el nuestro”.

Remarca así que “no es lo mismo ofrecer servicios a nuestros casi 11.000 habitantes que tener que atender en agosto a 40.000, por eso es necesario establecer fórmulas para mejorar y atender infraestructuras y servicios, desde el coste energético del abastecimiento de agua y de las depuradoras de residuales hasta la necesidad de contratar personal extra, en nuestro caso 50 o 60 personas más para socorrismo, limpieza de baños de las playas y otros muchos desembolsos estivales”.

Alude, igualmente, a “la necesidad de potenciar la limpieza de calles, pasarelas y jardines, contratar más chóferes para que los camiones de la basura aumenten la frecuencia de la recogida y otros gastos añadidos que se disparan en verano y que podrían afrontarse con alguna tasa turística u otras fórmulas que valoren la Xunta o el Estado”.

Lo que está claro es que “los vecinos y visitantes nos demandan cada vez más y mejores servicios, pero eso requiere de mucho personal y genera un coste a veces desproporcionado que se acentúa cada año más desde la pandemia”.

Barajan sacar a concurso el de A Toxa, pero con exigencias La Plataforma Por La Toja denunció los “problemas de salud pública, seguridad y medioambientales” que, a su juicio, causa el chiringuito de A Toxa. De ahí que exija al alcalde que no lo saque a concurso, como se explicó ayer en FARO DE VIGO. Cacabelos responde que el problema no es el quiosco, sino cómo se gestionó. Y añade que no todos los vecinos y comerciantes de la isla están en contra de su funcionamiento. Es por ello que si bien la adjudicación de los demás se hará ya el día 12, no descarta del todo sacar a concurso el de A Toxa, aunque incorporando una serie de exigencias de obligado cumplimiento “para evitar los problemas que ha generado en el pasado y han desencadenado las protestas, como la falta de limpieza, exceso de ruido o el deficiente mantenimiento del pinar”. Reconoce también que “otro de los grandes problemas que causaba era el uso ilegal del monte como aparcamiento, y aunque ya ocurría antes de la existencia de quiosco, es algo que no podemos permitir”. Así las cosas, “en la reunión que mantuvimos en diciembre con esa plataforma y con Costas acordamos no sacarlo a contratación por esas razones, y de momento no lo hemos hecho”, esgrime Cacabelos. Lo que se está valorando ahora en su gobierno es sacar el quiosco a concurso “exigiendo una serie de condiciones, como a todos los demás, e incluso endureciéndolas considerablemente si es necesario para garantizar el bienestar tanto de los clientes del propio quiosco como de los vecinos de A Toxa y sus visitantes”. Concluye el alcalde diciendo que “estamos barajando todo eso, por eso no descartamos aún sacar la convocatoria del quiosco de la isla, siempre y cuando, repito, encontremos la fórmula idónea para disponer de ese servicio que muchos demandan y hacerlo compatible con el bienestar de los residentes y la protección del entorno; si esto no fuera posible descartaríamos definitivamente dotar a la isla de su propio chiringuito”.

