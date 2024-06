El BNG reclama una mejora de las bases de la ludoteca y acusa al PP de “embarrar todo”

El señalamiento del Patrtido Popular al BNG como “cómplice” de las bases de la ludoteca municipal de verano de A illa no ha sentado bien a los nacionalistas, que no dudan en acusar a los conservadores de “embarrar todo”. La formación que lidera Manuel Suárez recuerda que las quejas sobre las bases de la ludoteca no son de este año, sino que vienen de anteriores ediciones. “La novedad es precisamente esa, que no se han resuelto los problemas detectados, pero el PP en A Illa solo quiere embarrar, son sus formas y, además, no les duele manifestar su desconocimiento de los asuntos y la falta de proyecto para este municipio”. Recuerdan los nacionalistas que los conservadores llevan desde el año 97 “dándole todo por bien hecho al PSOE, ludoteca incluida”.

Lamentan que los conservadores muestren “el desconocimiento que tienen sobre el funcionamiento de la junta de gobierno y los órganos colegiados, algo que no es una novedad”. Es más, insisten en que “para ser un partido que se está reivindicando constantemente como una alternativa de gobierno, muestra unas carencias muy graves ya que deben saber que la junta de gobierno está compuesta por cuatro miembros, dos del PSOE y dos del BNG; el PSOE tiene la Alcaldía, y el voto de calidad del alcalde desempata a su favor”.

Censuran que los conservadores sigan reincidiendo en errores pasados, llegando a “acusarnos falsamente de aprobar las bases de la ludoteca, suponemos que porque no miran ni los papeles, algo bastante habitual por su parte”.

Para los nacionalistas, lo importante es acometer “mejoras en el servicio de la ludoteca” . Los nacionalistas mostraron su disconformidad con las bases de la ludoteca la semana pasada, en una nueva situación de disensión en el seno del bipartito de A Illa. Los nacionalistas reconocen que hay muchas quejas de los padres sobre las bases de la ludoteca que se celebrará el próximo verano.

