El PP isleño señala al BNG como corresponsable de los problemas de la ludoteca

El PP de A Illa acusa al BNG de ser corresponsable y cómplice de los problemas en el servicio de la ludoteca municipal para el próximo verano, impulsada por el bipartito del que forman parte y lamenta que “actúe con cobardía, escondiéndose a través de abstenciones en el seno de la junta de gobierno local”. Los conservadores aluden a la aprobación de las bases de la ludoteca, que fueron criticadas por el BNG “mostrando su disconformidad por la metodología en la admisión de los participantes, lo que ha motivado muchas quejas de los vecinos, por lo que el BNG, en un desesperado intento de soplar y sorber a la vez y de quedar bien ante los vecinos, no ha dudado en criticar una medida de la que es absolutamente responsable”.

Insiste la formación que lidera Matías González Cañón que, “si como dicen, están en desacuerdo, la forma de manifestarlo en la junta de gobierno es con un voto en contra, no con una abstención cobarde para intentar pasar de perfil”. Consideran que la formación nacionalista está actuando con “absoluta deslealtad y vive en una permanente contradicción política porque quiere ser gobierno, para cobrar 55.000 euros, pero como sabe que la gestión de este concello es un desastre, no deja de criticar las decisiones que toma el ejecutivo del que forman parte y de las que es absolutamente responsable”. Los conservadores también muestran su rechazo a las bases y a la oferta de la ludoteca municipal prevista para las próximas semanas, al considerar que “es insuficiente, tiene una oferta muy inferior a la cifra de solicitudes y no sirve para que facilitemos de forma adecuada la conciliación a las familias del municipios”. Los populares le ofrecen al BNG que “se deje de ambigüedades y sea valiente”, instándole a llevar a pleno una propuesta con unas bases nuevas para que la ludoteca “se adapte a las necesidades de los vecinos de A Illa, ya que los tres votos del PSOE, que está en minoría y no tiene capacidad de gestión, no pueden condicionar que se hagan servicios municipales contra los intereses de la gente”.

