La liberación parcial de Aspérez sitúa a la comarca al borde de la fractura política

El consenso que existía en la junta de alcaldes de la Mancomunidade lleva seis meses desaparecido y el ente se encuentra a un paso de saltar por los aires tras la convocatoria plenaria que realizó ayer el presidente, David Castro, en la que introdujo la aprobación de los presupuestos, sin consultarlos con los cinco alcaldes socialistas, la liberación parcial para José Aspérez y el nombramiento de Sabela Fole como vicepresidencia para igualar la relación de fuerzas en el lugar donde se decide todo lo que se hace en la comarca.

Ayer fue un día intenso, que se inició con el anuncio de que los cinco alcaldes que posee el PSOE en la comarca (Vilagarcía, A Illa, Cambados, Meis y O Grove) presentarían un escrito por registro exigiendo la convocatoria de un pleno ya que, en los seis meses de mandato de David Castro, “ha sido incapaz de convocar una sesión ordinaria y desconocemos cual es sugestión al frente del ente”. La respuesta de Castro fue remitir una orden del día para un pleno ordinario el próximo viernes, una orden del día en la que se incluían los tres puntos polémicos.

Lejos de anular la presentación por registro de esa documentación, los alcaldes del PSOE se plantaron en la Mancomunidade, entregando el escrito al entender que en ese pleno no se van a analizar una serie de propuestas que quieren plantear, además de alertar a Castro de que aprobar la dedicación exclusiva a Aspérez y la vicepresidencia a Fole son dos líneas rojas que la formación no está dispuesta a dejar pasar. En el escrito, los socialistas reclaman dos cuestiones. Por un lado, quieren un informe detallado de las acciones, decisiones y proyectos emprendidos por el ente durante estos seis meses de presidencia, evaluando los resultados obtenidos y el impacto que ha causado en los municipios que integran el ente. También plantean la modificación de los estatutos para establecer que la presidencia de la Mancomunidade sea rotatoria cada dos años -fórmula que ya planteó Gonzalo Durán hace cinco años- y que la vicepresidencia solo pueda ser elegida entre los miembros de la comisión ejecutiva.

Marta Giráldez, expresidenta de la Mancomunidade y alcaldesa de Meis, lamentó los seis meses de gobierno de su homólogo de Ribadumia, en los que considera que se “ha secuestrado esta entidad que es voluntaria, los concellos pagamos lo que nos corresponde para tener unos servicios pero no sabemos absolutamente nada de la gestión, ha estado seis meses sin someterse al control necesario para que impere el consenso, un consenso que se ha roto desde la moción de censura”. Giráldez también lamenta que Castro, lejos de buscar calmar los ánimos y acercar posturas “haga esta convocatoria en la que vemos estos dos puntos, la liberación de Aspérez y la vicepresidencia, que son dos líneas rojas que no vamos a permitir que se traspasen”. Aspérez cobrará por una media liberación 26.500 euros anuales, a lo que se suman 10.000 euros en concepto de Seguridad Social, algo que Giráldez anuncia que “no vamos a consentir” y teme que esta decisión pueda acabar rompiendo el ente, ya que “los municipios gobernados por el PSOE no vamos a pagar ese salario”. Además, recuerdan que Aspérez nunca ha demostrado su valía para ese puesto, puesto que Marta Giráldez y sus predecesores desempeñaban “sin cobrar un solo euro”

Situación similar ocurre con la vicepresidencia, donde Giráldez recuerda a Castro que “hay alcaldes del PP suficientes en la junta de alcaldes para nombrarlos como vicepresidente sin recurrir a una persona que se encuentra en la oposición en su municipio con el único objetivo de cambiar la correlación de fuerzas que existe en el órgano de gobierno de la Mancomunidade”.

Con el paso del tiempo, los socialistas están viendo como “la moción de censura fue un auténtico engaño a la ciudadanía, justificándose en el hecho de que existía un mal funcionamiento de la Mancomunidade, cuando todo se abordaba en conjunto y la gestión era impecable y transparente, pero ahora nos encontramos con que van a pleno los presupuestos sin comunicarnos nada al resto los alcaldes y los concellos, que somos los que pagamos”. Insiste Giráldez en que “el PP está mostrando que, cuando llega a las instituciones, las secuestra y actúa de forma dictatorial, algo que no vamos a permitir”, recordando que “algún alcalde ya advirtió a David Castro de que no va a ser satisfactorio para él, como persona, ser el presidente bajo cuyo mandato se rompió la Mancomunidade, pero con su proceder, damos por hecho que quiere caminar por esa senda”.

Una Mancomunidade convertida en “una feria” No es la primera vez que el BNG afirma que la Mancomunidade se está convirtiendo en una feria, pero los nacionalistas consideran que lo ocurrido ayer convierte esa definición en realidad. De esa conversión de la Mancomunidade culpan directamente al PP al que causa de “haber comprado la voluntad de un miembro a cambio de un salario, pagando un favor con dinero público, algo que es un escándalo y una vergüenza”. Recuerdan los nacionalistas que en el ente comarcal “nunca un vocal delegado cobró un salario; tanto es así que ni el presidente cobra retribuciones por el desempeño de su cargo, ya que se trata de un órgano de gestión de competencias mancomunadas y con un cuadro de personal preparado y capacitado para ejecutar los acuerdos, siendo innecesaria la liberación”. Para la formación nacionalista, el acuerdo que plantea el PP para el próximo pleno pone en riesgo la propia continuidad de la Mancomunidade, “marcando una nueva cuota de irresponsabilidad de los conservadores, que no ofrecen ningún tipo de mejora en la gestión, ni proyectos - como ocurrió con la negativa de la Xunta de financiar las mejoras del abastecimiento de agua- ni estabilidad política”. Insisten en que “esta nueva farsa fuerza el reglamento de la Mancomunidade para adoptar decisiones con la única finalidad de alcanzar la mayoría en la junta y en la comisión ejecutiva comarcal”.

