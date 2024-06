La CIG acusa a Pescadona de vulnerar los derechos de las representantes sindicales

El conflicto laboral abierto en la empresa Pescadona va camino de judicializarse después de que la Confederación Intersindical Galega (CIG) considere que se están vulnerando los derechos de las representantes de las trabajadoras. Presiones y deuda de varias nóminas, entre otras cuestiones, son solo algunas de las situaciones que, aseguran desde la central, están soportando estas trabajadoras desde que se inició el conflicto laboral.

Ese sería uno de los frentes que están abiertos en estos momentos entre la empresa y las trabajadoras, pero hay más. La central sindical no descarta acudir a los juzgados también para que las mujeres puedan cobrar los atrasos que todavía se les deben del pasado año. A ello se le une que la empresa ha optado por un talante poco negociador, llegando incluso a desoír las recomendaciones de la Inspección de facilitarle toda la información que reclaman las trabajadoras. De hecho, ayer reconocían que “iremos a la próxima reunión a ciegas porque no nos han facilitado nada”.

Desde que se creó el comité de empresa en los tres centros de trabajo que la empresa posee en Vilaxoán A Illa y Cambados, se ha tratado de que Pescadona acepte el convenio sectorial, una decisión que permitiría actualizar las tablas salariales o normalizar las relaciones laborales, pero “está siendo imposible”. Además, desde hace mucho tiempo, las mujeres vienen quejándose de la tardanza de la empresa en abonar las nóminas, una constante que “no puede ocurrir porque todos necesitamos cobrar a final de mes por nuestro trabajo”.

Entre las cuestiones que también preocupan a la central sindical se encuentra la situación que vienen arrastrando las fijas discontinuas en la empresa. La mayor parte de ellas no trabajan desde el pasado mes de agosto o septiembre, algo que la CIG considera “estar literalmente atadas a la empresa o a las ETT’s, uno de los problemas que nos ha dejado esta reforma laboral”. En el caso concreto de Pescadona, las mujeres no tienen todavía comunicación de si van a ser reclamadas por la empresa para trabajar o no, porque “la ley no habla de un plazo determinado, lo que las acaba perjudicando”.

