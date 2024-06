“Ramón Cabanillas é un dos clásicos da nosa literatura”

O ensaísta literario Xosé Carlos López Bernárdez (Vigo, 1958), recibe esta noite en Cambados o premio Ramón Cabanillas, que acada a súa vixésima edición. Trátase dun premio convocado polas librarías Contos e Ramón Cabanillas (esta última xa pechou, pero sigue colaborando co evento) e polo Concello de Cambados. Con el, distínguese a persoas que dun ou doutro xeito contribuiron a difundir a vida e a obra do poeta cambadés. O acto é ás 21.00 horas, no Auditorio da Xuventude, e tamén intervirán o académico Francisco Fernández Rei, Teatro no Garaxe e Os Xesteiras.

–Que significa para vostede recibir un premio que leva o nome de Cabanillas?

–O nome de Cabanillas impresiona, é para min unha honra. É moi grato para min ver vinculado o meu nome ao del, porque é un autor ao que admiro moito e co que me atopei varias veces ao longo dos meus traballos.

–En 2009 editou “Samos”. Por que escolleu ese poemario?

–“Samos” interesábame porque era un libro que naquela altura non tiña ningunha edición crítica, e pola súa temática. É un poemario que posibilita unha relectura do pasado de Galicia, e que foi escrito na posguerra, nun momento no que non resultaba doado escribir sobre a identidade galega.

–Cabanillas hai varios, o combativo, o máis intimista, o xornalista... Cal é o que máis lle gusta a vostede?

–Desde unha perspectiva literaria, o que máis me interesa é o Cabanillas simbolista, que é capaz de construir unha literatura moi elaborada. O primeiro que coñecín foi o combativo, o da “Terra asoballada”. Foi un gran poeta social, pero a min particularmente o que máis me gusta del son os poemarios simbolistas, nos que reformula a tradición galeguista.

–Que obra de Ramón Cabanillas reeditaría mañá mesmo se estivese nas súas mans.

–Gústame moito “Na noite estrelecida”. “Samos”, que é posterior, ten moito que ver con este outro libro. “Na noite estrelecida” é un poemario co que me sinto moi identificado. Pero tamén o teatro de Cabanillas é susceptible dunha relectura, porque reflexiona sobre o noso pasado histórico. En xeral, calquera obra de Cabanillas merecería unha reedición porque é un dos clásicos da nosa literatura, e os clásicos deben ser revisitados por cada xeración histórica.

–Vostede estudou a Rafael Dieste, a Eduardo Blanco Amor, a Manuel Antonio... Que lugar ocupa o poeta cambadés na literatura galega do século XX?

–Cando Cabanillas inicia a súa obra, a literatura galega estaba nunha situación de decaimento, despois das grandes figuras do Rexurdimento. El foi saudado entón como o poeta arelado. Cabanillas foi nos anos 10 e 20 do século pasado a referencia absoluta dunha literatura que precisaba un novo pulo. El fixo de ponte entre o Rexurdimento e a Xeración Nós.

