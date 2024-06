Anuncian un simulacro de incendio forestal para que los vecinos no se alarmen

Los arousanos deben estar prevenidos para evitar alarmarse sin necesidad y para no propiciar operativos de emergencias inútiles. Deben saber que el lunes se promoverá un importante simulacro de incendio forestal, por lo que si alguien ve humo, debe saber que se trata de solo un ejercicio.

Así lo explica el Concello de Valga, que pide a los ciudadanos que, en ese caos, no alerten a nadie, ya que, insisten desde el ejecutivo, solo será un entrenamiento, a desplegar entre las nueve de la mañana y la una de la tarde.

La cita es en los lugares de Laceiras y Vilares, donde se darán cita numerosos vehículos y efectivos de emergencias y extinción.

En el Concello no solo piden que no se genere alarma, sino que también se apela a la colaboración de los ciudadanos y se les insta a no interferir en las maniobras.

