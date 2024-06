Somos cuestiona la presencia de niños en la inauguración de la Festa do Tinto

Somos Ribadumia ha realizado una valoración desfavorable de la pasada edición de la Festa do Viño Tinto do Salnés. Uno de los aspectos que critica la organización política es la presencia de niños disfrazados de valedores do tinto en el acto de inauguración. “Lo de disfrazar a los niños y hacerlos partícipes de determinados actos no lo vemos mal, al contrario, pero una cosa es disfrazarlos de uvas, como el año pasado, y otra muy distinta ponerles el traje de valedor, un cargo que se jura bebiendo y prometiendo promover el consumo de vino, una bebida alcohólica”.

“Pero lo que de ninguna manera nos parece aceptable es que menores den el punto de inicio a esta fiesta de forma activa, y muchísimo menos que se les lleve de paseo por las casetas con final en una mesa donde se va a poner vino y a brindar”, añade Somos.

La formación que representa Sergio Soutelo en Ribadumia aduce también que la limpieza fue deficiente, hasta el extremo de que “en determinadas zonas del centro de Barrantes los malos olores fueron más que notorios ya desde el viernes”. Consideran igualmente que, “el gobierno no acaba de encontrar la palanca para gestionar bien el tráfico”.

Otro asunto en el que se detiene Somos Ribadumia es el cartel musical, integrado fundamentalmente por los conciertos de las orquestas y los tributos a artistas como Juan Pardo o Hombres G. “El cartel fue completo, pero hay vida más allá de las orquestas, y un Concello no es la comisión de fiestas de una parroquia”, aducen.

“No hubo un solo grupo o solista que fuese el autor de su música, ni un solo grupo o artista de actualidad, y desde luego, la juventud quedó fuera de plano, y solo tuvo alternativa gracias a la apuesta de los locales de hostelería por poner actuaciones propias, que aún les dio problemas con el Concello”.

En este sentido, Somos plantea que el coste de las fiestas de Ribadumia ronda los 200.000 euros, y que con ese dinero habría que contratar actuaciones “de referencia y de actualidad” para atraer a más gente joven “y darle un poco de peso cultural al evento”.

Somos también critica el trato que según ellos ha recibido la hostelería, afirma del “xantar” oficial que, “el precio de la comida subió pero lo que se pone en la mesa se redujo, y ya llevamos un par de años que no sobra comida alguna”. Además, afirman que el aumento de aforo en el pabellón se traduce “en retrasos importantes” y en que los asistentes, “tienen que comer de manera apretada”. Finalmente, sostienen que la fiesta ha sido “un fracaso político” para el alcalde David Castro, pues solo acudió un regidor de toda la comarca.

