Ravella exige que se liciten las obras del futuro centro de salud

El Concello de Vilagarcía exige a la Xunta que licite, de forma inmediata, la construcción del nuevo centro de salud en los antiguos terrenos de la Comandancia de Marina. “Vilagarcía lleva décadas demandando un nuevo centro de salud y no vamos a permitir que se nos siga negando o demorando de forma innecesaria una infraestructura tan necesaria y urgente como esta”, señalan desde el gobierno local.

No hay ningún trámite pendiente que impida el procedimiento de contratación y no dudan en recordar que el propio PP autonómico anunció, en plena campaña electoral, que la obra saldría a licitación en el mes de febrero, “compromiso que no cumplieron después de cuatro meses”.

Ante lo que consideran una desidia del gobierno autonómico, desde Ravella se argumenta que el Concello cumplió con todos los trámites previstos en el protocolo firmado en su día con el Sergas y la Autoridad Portuaria, y que ya puso los terrenos de la antigua Comandancia a disposición de la Consellería hace meses, por lo que “sólo queda adjudicar las obras”. No entienden que, con el proyecto finalizado hace casi un año, los terrenos disponibles y la financiación resuelta gracias a los fondos europeos, la Xunta de Galicia “siga demorando una obra tan necesaria para la ciudad, esperada desde hace décadas”.

