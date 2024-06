O Museo de Pontevedra ten aberta a exposición de Berta Cáccamo ata o domingo

Esta semana é a última para visitar no Museo de Pontevedra a exposición Berta Cáccamo. Correspondencias de arquivo, que pecha as súas portas o domingo 9 de xuño. Encádrase no contexto da doazón ao Museo do arquivo da artista, e son precisamente as vinculacións entre os seus bosquexos, cadernos, fotografías e obxectos, expostos en vitrinas, e as pinturas situadas nas paredes do Edificio Castelao, as que converten esta mostra nunha ocasión única para achegarse dunha maneira diferente á obra unha creadora fundamental na arte galega e española das últimas décadas.

A mostra está comisariada por Juan de Nieves, que forma parte do equipo do Legado Berta Cáccamo. O Legado foi constituído en 2018 por familiares e amigos da artista viguesa, logo do seu prematuro falecemento, co obxectivo de manter viva a súa memoria e de difundir a súa obra. Berta Cáccamo. Correspondencias de arquivo é o colofón deste traballo de posta en valor.

Parte da documentación que pasará a formar parte do arquivo do está agora na exposición, para que o público poida contemplar as conexións entre os diferentes rexistros presentes no arquivo de Berta Cáccamo e a súa obra pictórica. Nas 15 vitrinas instaladas na exposición, móstranse 30 cadernos, diarios e libros de artista; fotografías de obras, persoais e de viaxes, e 26 obxectos atopados e levemente manipulados que nos axudan a entender o seu universo estético. Con eses rexistros do arquivo dialogan as arredor de 40 pinturas e máis de 30 debuxos.