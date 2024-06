Entrecortiñas proxecta na Illa un ciclo sobre o cineasta Wim Wenders

O cineclube arousán Entrecortiñas, en colaboración co Instituto Goethe e a Wim Wenders Foundation, proxecta durante o mes de xuño no Auditorio da Illa un ciclo de tres películas do cineasta Wim Wenders. A primeira cita será mañá, no Auditorio, a partires das 20.00 horas, co filme “Alicia nas cidades”. Wenders é un dos cineastas máis aclamados e prolíficos que xurdiu no movemente do Novo Cinema Alemán dos anos 70.

Suscríbete para seguir leyendo