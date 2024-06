Cambados vibrará con las letras de Leticia Sabater en el inicio de las Festas do Albariño

Destaca por sus letras “picantes” y por su particular visión del espectáculo, pero cada vez que se sube a un escenario, no deja indiferente a todo aquel que lo contempla. La polifacética artista Leticia Sabater estará en el primer día de las Festas do Albariño, el 31 de julio, después de haber sido contratada por un establecimiento hostelero de Cambados para animar el inicio del evento festivo más importante de la ciudad.

La cantante se subirá a un escenario en la plaza de Triana a partir de las 17.30 horas para ofrecer un concierto con sus mejores canciones. Al término del mismo, estará incluida una sesión de fotografías con la artista. La propia leticia Sabater ha anunciado su presencia en Cambados a través de su página web, donde da a conocer la ingente cantidad de bolos y actividades que va a desarrollar durante todo el verano. Esta será la primera vez que la artista actúe en Cambados.

El concierto de Leticia Sabater será en la víspera de uno de los conciertos centrales del Albariño, el que reunirá sobre el escenario de la plaza de Fefiñáns a Recycled J., Hard CZ y al controvertido Bryant Myers, compositor de trap y reggaeton. Este concierto, que tendrá lugar el 1 de agosto, es el único de pago de toda la programación, pudiendo adquirirse a través de la web entradas. com por 25 euros más los gastos de gestión.

