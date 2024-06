La peor forma de celebrar la victoria del Real Madrid en la Champions

Quedó en libertad tras declarar en el Juzgado de Guardia de Vilagarcía pues no cuenta con antecedentes penales pero ello no quiere decir que el comportamiento de un joven que supuestamente se soprepasó en la noche del sábado con varias mujeres en la TIR no sea del todo reprobable.

Los hechos ocurrieron en la zona de ambiente nocturno de la capital arousana, en una jornada de celebración deportiva pues el Madrid consiguió la decimoquinta Copa de la Champions, gesta que este hombre quiso hacer suya, cuando se fue de la raya.

Era de noche y decidió continuar su fiesta en los locales de ocio nocturno de la TIR, con algunas copas de más y quizás también con otros estimulantes, de modo que llegó a creer que todo estaba permitido por lo que abordó a varias mujeres a las que supuestamente llegó a hacer tocamientos en ningún caso consentidos.

Supuesta agresión sexual

En fuentes policiales afirman que han sido varias las mujeres las que han presentado denuncia contra este hombre por presunta agresión sexual, aunque leve. “Antes de la reforma se consideraría abuso sexual”, explican estas mismas fuentes consultadas.

Y es que la acción consistió casi exclusivamente en tocar las nalgas de algunas de las mujeres a las que se encontró de fiesta.

La actuación, sin duda, les molestó por lo que decidieron denunciar los hechos a la Policía Nacional. “En menos de diez minutos ya lo habíamos identificado”, explican en círculos próximos a los agentes que han intervenido.

En el calabozo

El hombre fue esposado y conducido directamente a la Comisaría de O Cavadelo, donde de inmediato fue trasladado a los calabozos, en los que permaneció encerrado toda la noche; algo que esperan le sirva como experiencia.

Ya el domingo fue puesto a disposición judicial y la titular acordó la libertad del detenido, aunque deberá responder ante las denuncias de sus ofendidos más adelante.

Que no tuviera antecedentes penales obró en su beneficio y facilitó que este hincha del Madrid pudiera volver a casa algo más sereno que la noche de la Champions.

La presencia policial durante las noches de los fines de semana en la zona TIR se dirigen precisamente a disuadir, entre otros, este tipo de comportamientos delictivos, que siguen poniendo en riesgo a los colectivos más vulnerables.