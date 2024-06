Alcaldes y ediles del PSOE exigen a la Xunta que agilice las obras del puente de Santa Marta

La PO-300, la carretera que vertebra todo el interior de O Salnés, lleva un año arrastrando el colapso del puente de Santa Marta, con el tráfico, incluido el pesado, atravesando el vetusto puente de Os Padriños para superar el escollo del río Umia entre las localidades de Vilanova y Ribadumia. Esta situación que se arrastra desde abril de 2023 ha provocado que los alcaldes y ediles del PSOE de los municipios de Cambados, Ribadumia, Vilanova y Vilagarcía carguen contra la Xunta y exijan a la nueva Consellería de Infraestruturas que agilice las obras para retornar a la normalidad viaria cuanto antes. Los socialistas no solo tienen previsto quedarse en la queja, sino que también van a presentar una iniciativa parlamentaria a través de la diputada Paloma Castro, que ayer también se acercó hasta las inmediaciones del puente de Santa Marta.

Javier Mougán, portavoz del PSOE en Ribadumia, señalaba ayer que lo que está pasando con el puente de Santa Marta es solo “el reflejo de la falta de compromiso que la Xunta mantiene con la comarca de O Salnés, tanto en políticas sociales como en sanidad y, ahora, también en infraestructuras”. El portavoz de la formación recuerda que esta carretera es fundamental para el desarrollo del interior de la comarca de O Salnés, ya que soporta gran parte del tráfico pesado que generan los polígonos industriales o las bodegas de la zona, pero “no se ha dignado a cumplir sus propias promesas de apertura del puente; primero iba a ser a final del año pasado, después era abril, más tarde mayo, ahora junio, pero como todos podemos ver, a las obras todavía les queda mucho para finalizarse y que todo regrese a la normalidad”.

Mougán también alertó de una situación que puede ser preocupante, el vetusto puente de Os Padriños, que está canalizando todo el tráfico de la PO-300, ya comienza a tener problemas, con importantes daños en el empedrado y en las aceras, al soportar el paso del tráfico pesado, un tráfico para el que no está preparado. Por su parte, el alcalde de Cambados, Samuel Lago, no dudó en señalar que “esto ha sido una tomadura de pelo desde el comienzo, con un puente construido hace quince años que se viene abajo por falta de mantenimiento y ahora no se finaliza por una total falta de compromiso, pese a como está afectando a todos los vecinos de la comarca”. Lago no duda en reclamar a la nueva Consellería de Infraestruturas que agilice las obras para “que la circulación en la PO-300 regrese a la normalidad en beneficio de los vecinos, y que se dejen de pulpadas o empanadas, como cuando se inauguró”.

La edil del PSOE de Vilanova, María José Vales, se acordó de Gonzalo Durán, alcalde del municipio, al que animó a que “utilice las formas que acostumbra a usar contra el PSOE para reclamar a su partido que acabe el puente de Santa Marta de una vez, después de retrasar las obras una y otra vez”. Vales recuerda que “Durán se dedicó, en campaña electoral, a insultar a los demás; no le pido eso, pero sí que sea un poco más vehemente con sus compañeros de partido”

El puente de Santa Marta colapsó a mediados de abril de 2023 al paso de un camión, cuyo peso, provocó que se rompieran los anclajes de uno de los lados. Desde ese momento, Infraestruturas buscó la fórmula de recuperarlo y se apostó por sustituir por completo el vano central del puente y reconstruirlo con una técnica diferente a la empleada hace 16 años. En esa actuación se invirtieron 5,3 millones de euros.

En estos momentos, las obras se centran en la colocación de la rampa inferior para el paso de senderistas y queda pendiente la pavimentación del tablero que atraviesa el río Umia.

Unos 650.000 euros para mejorar la calle Condesa No muy lejos del puente de Santa Marta, la Diputación de Pontevedra está invirtiendo cerca de 650.000 euros en la urbanización de la calle Condesa de Barrantes. La diputada de Infraestruturas, Isabel Couselo, y el alcalde de Ribadumia, David Castro, se acercaron ayer a la calle para supervisar unas obras que van a suponer una transformación muy importante del núcleo urbano de Barrantes. De hecho, la actuación abarca un tramo de unos 300 metros en el tramo inicial de la EP-9506 que une Barrantes con Vilariño, en pleno centro urbano y en un espacio en el que se concentran equipamientos deportivos y escolares. Las obras consistirán en la modificación del trazado de la calle y en la instalación de aceras más amplias, de hormigón coloreado. Se crearán zonas de estacionamiento para dar servicio a los autobuses que acceden a las instalaciones deportivas, así como pasos de peatones sobreelevados para la seguridad. La actuación se completará con la instalación de la red subterránea de telecomunicaciones y alumbrado, así como la renovación de las luminarias existentes, así como creación de zonas ajardinadas.

