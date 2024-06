Un fondo buitre de Luxemburgo quiere cobrarse las cuatro hipotecas de un edificio de Xílgaro

Un fondo buitre con sede en Luxemburgo Aquila Lux SV, S.A.R.L. reclama a la extinta promotora arousana Arsimon S.L. perteneciente a José Francisco Iglesias Castro más de 300.000 euros por el impago de hipotecas, por lo que recurrió al Juzgado número 2 de Vilagarcía que ordenó la subasta de cuatro viviendas –dos pisos y dos apartamentos– en un bloque de edificios de la calle Xílgaro, sin número, perpendicular a As Carolinas.

Se trata de un asunto antiguo pues fue en 2014 cuando se incoó la reclamación judicial contra una empresa que cuatro años después, en 2018, fue dada de baja en el Índice de Entidades Jurídicas, en tanto que Arsimon ni siquiera había satisfecho sus importantes deudas con Hacienda como figura en varios documentos públicos.

Otros demandantes anteriores

El caso es que hace tres años ya salieron a subasta estos cuatro pisos si bien en aquella ocasión reclamaba la firma Castile Acquisitions LTD, que no completó el proceso por motivos que no han trascendido. Ahora es Aquila Lux la que deberá estar pendiente los próximos veinte días de los mejores postores para unos inmuebles que estaban sujetos a sendos préstamos hipotecarios concedidos en 2010 por la Caixa de Barcelona y que se preveía estarían cancelados en 2040, tras la última novación del préstamo por parte del promotor.

Cabe poner de manifiesto el hecho de que la operación de la empresa de promoción inmobiliaria coincidió justo con la crisis del ladrillo, una época en la que se precipitaron las caidas de ventas de pisos y viviendas a nivel mundial, también en Vilagarcía.

Portal de Subastas

Desde aquel lejano 2014, siguen en el mercado los cuatro pisos que quiere ejecutar Aquila Lux a través del Portal de Subastas, por una reclamación, como explica el edicto de subasta judicial que acaba de ser publicado, “por un importe de 276.110,88 euros de principal y, en su caso, 82.830 euros más por intereses vencidos, más los presupuestados para intereses y costas”, como se expone también en el tablón de edictos del edificio judicial de O Cavadelo.

En total, si el proceso de subasta sale en función de las tasaciones realizadas por los peritos, los acreedores podrían obtener la nada desdeñable cifra de 478.000 euros, lo que les reportaría unos ingresos libres superiores a los cien mil euros en una sola operación.

Pisos

El piso más valioso en esta subasta es el que se sitúa en la planta primera, con la letra G, del portal número 1, por un importe de 144.166 euros. Se trata de una vivienda estándar de 87 metros cuadrados y con derecho a una porción de la cubierta de la planta baja de otros 47 metros. Está diseñado con un vestidor, estar-comedor, tres dormitorios, dos baños, cocina y tendedero.

El siguiente piso en valor está en el portal 2 con un precio de tasación de 136.418 euros. Consta también de vestíbulo, sala de estar-comedor, tres dormitorios, dos baños, cocina y tendedero. No tiene otro espacio atribuído en el inmueble.

Por 105.437 euros podrá pujarse en el Portal de Subastas por el ático F, en el bajocubierta del portal 2. El apartamento de algo más de 46 metros de superficie cuenta con vestíbulo, estar-comedor-cocina (salón americano), un dormitorio, baño y tendedero, además de una terraza de 46,13 metros cuadrados.

Finalmente, por 92.179,75 euros, los interesados podrán optar al ático C del portal 1 del mismo edificio de Xílgaro, con unas dimensiones de casi 50 metros cuadrados y una terraza de 9 metros cuadrados.

En este caso, explica el edicto judicial que acaba de publicarse de nuevo, expone que consta de un vestíbulo, una sala de estar-comedor, dos dormitorios, baño, cocina y tendedero.

La subasta que empieza a recibir pujas hoy concluirá en un plazo de 20 días naturales, si bien en este tiempo el promotor podría paralizarla si salda la deuda contraída.

Suscríbete para seguir leyendo